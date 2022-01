Stade Rennais Mercato : Laborde juge son arrivée au SRFC

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 01:41

Recruté par le Stade Rennais à Montpellier, à l’été, Gaëtan Laborde est épanoui et décisif avec le club breton. Il estime avoir progressé à Rennes.

Stade Rennais : Gaëtan Laborde, « j’ai progressé sur tout... »

Gaëtan Laborde est l’une des grosses recrues du Stade Rennais lors du mercato estival. Il a été acheté à 15 M€ hors bonus au Montpellier HSC, le dernier jour du marché d’été. En quatre mois et demi sous le maillot du SRFC, il satisfait déjà les attentes des dirigeants du club. Il avoue que la confiance dont il bénéficie l’aide à être performant et décisif. « J'ai toujours marqué là où on m'a fait confiance », a rappelé l’attaquant.

Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, Gaëtan Laborde est co-meilleur buteur du Stade Rennais avec son binôme Martin Terrier et le 3e meilleur buteur du championnat, derrière Jonathan David du LOSC et Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco. Il n’a aucun doute qu’il a progressé depuis sa signature chez les Rouge et Noir. « J’ai progressé sur tout, même dans la finition. Sur les appels de balle, la disponibilité. Je sais que l'engagement, je l'ai. Mais un attaquant est aussi là pour aider l'équipe, devant le but et dans le jeu. Et sur ça, j'ai essayé d'être plus disponible, c'est vrai », a souligné le N°24 des Rennais.

« On m'a recruté pour amener un peu de caractère, de cette grinta-là »

Gaëtan Laborde n’est pas que décisif, il a aussi un état d’esprit de gagneur qu’il communique à ses coéquipiers. « Vous avez transmis votre hargne dès votre arrivée, quand le Stade Rennais était à la peine ? On m'a recruté aussi pour ça », a-t-il répondu. « Pour amener un peu de caractère, de cette grinta-là. J'ai donné ce que j'avais à donner. Je suis content d'avoir été suivi, même si je ne pense pas avoir été le seul élément déclencheur », a-t-il noté en conclusion.