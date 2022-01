OGC Nice Mercato : Le Gym va boucler une grosse signature à 0€

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 06:03

Directeur du football de l’ OGC Nice, Julien Fournier a annoncé qu’un cadre des Aiglons va prochainement prolonger son contrat.

Une prolongation de contrat dans les tuyaux à l’ OGC Nice

Ce vendredi était jour de présentation officielle de Jordan Amavi. Le latéral gauche est prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille. Comme le défenseur de 27 ans l’a indiqué, il s’agit d’un retour à la maison. L’arrière gauche signe en effet son retour à Nice, son club formateur. Présent durant la présentation du joueur encore sous contrat avec l’OM, Julien Fournier n’a pas exclu un transfert définitif d’Amavi l’été prochain. Le club azuréen dispose d’une option d’achat s’élevant à 5 millions d’euros. Le directeur du football du Gym s’est également penché sur d’autres dossiers liés au mercato. Le responsable niçois a annoncé une importante prolongation de contrat dans les rangs de Christophe Galtier.

Dante encore loin de la case retraite

Dans sa sortie, Julien Fournier a indiqué que Dante allait rempiler avec l’ OGC Nice. Le contrat du défenseur central âgé de 38 ans expire en juin prochain. Mais au vu de ses performances (20 titularisations/1 but), le club azuréen ne compte pas le lâcher au terme de son bail cet été. Raison pour laquelle le Gym souhaite renouveler son contrat. Une prolongation également justifiée par Julien Fournier par le retour en forme du Brésilien. Celui-ci a passé une saison quasi blanche lors du dernier exercice. Une rupture des ligaments croisés en novembre l’avait privé du reste de la saison avec Nice. « Beaucoup pouvaient douter de sa capacité à revenir aussi fort. Il a une fois encore montré quel professionnel il était, et ce n’est même pas assez fort. On sait ce qu’on veut faire ensemble. S’il a encore envie de jouer, il continuera de jouer pour nous. Il va rester avec nous un moment, habituez-vous à le voir », a indiqué le dirigeant azuréen.