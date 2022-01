PSG Mercato : Officialisation imminente pour Tanguy Ndombele ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 21:35

Indésirable du côté de Tottenham, Tanguy Ndombele se rapproche sérieusement du PSG. Les choses s’accélèrent pour le milieu de terrain français.

Les représentants de Tanguy Ndombele à Paris

Poussé vers la sortie à Tottenham par Antonio Conte, Tanguy Ndombele pourrait faire son grand retour en Ligue 1 d’ici le 31 janvier. Annoncé sur les tablettes de l’AS Roma, de l'Atlético de Madrid et du SSC Naples, le milieu de terrain de 25 ans accorderait sa priorité au Paris Saint-Germain, où Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe militent pour sa signature.

Ce samedi, le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato indique que les choses s’accélèrent dans ce dossier puisque les représentants de l’international tricolore sont arrivés dans la capitale afin de négocier directement avec Leonardo. Le clan Ndombele et le directeur sportif du PSG vont évoquer les contours d'un éventuel contrat pour les mois restants de la saison.

De son côté, le club londonien est ouvert à un départ de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat et une prise en charge à 100% du salaire du natif de Longjumeau. À Paris, Pochettino a publiquement ouvert la porte à un renfort de son ancien protégé.

PSG Mercato : Pochettino ouvre la porte pour Ndombele

Désireux de s’attacher les services d’un nouveau milieu de terrain pour la deuxième partie de saison, le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil de Tanguy Ndombele. Une opération validée en interne par Mauricio Pochettino, selon plusieurs sources concordantes. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien a laissé la porte ouverte à une arrivée du joueur de Tottenham.

« Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes. On a un groupe de qualité. Le club a fait des efforts importants l'été dernier pour avoir un effectif équilibré (…) Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a toujours des situations avec des joueurs qui veulent jouer davantage ou qui ont des envies. Des joueurs peuvent être proposés au club. Il faut toujours écouter. Mais on parlera des cas individuels plus tard », a déclaré le coach argentin cet après-midi.

Affaire à suivre donc…