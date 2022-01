LOSC : La tension monte encore entre Yilmaz et Gourvennec

Publié par Ange A. le 23 janvier 2022 à 00:30

Les rapports ne sont pas au beau fixe entre Jocelyn Gourvennec et Burak Yilmaz au sortir de la défaite du LOSC contre Brest dimanche.

Yilmaz sombre lors de la défaite du LOSC à Brest

Après son nul sur la pelouse du Vélodrome (1-1), le Lille OSC espérait ramener un résultat de Brest. Mais il n’en sera rien. Le LOSC a concédé une défaite contre le SB29. Le club nordiste s’est incliné (2-0) contre le club finistérien. Un but contre son camp Tiago Djalo (3e) a longtemps permis au Stade Brestois de dominer les débats. Steve Mounié a scellé la victoire de la Team Pirate en transformant un penalty au bout du temps additionnel. Outre la défaite, il faut noter le nouveau pétage de nerfs de Burak Yilmaz. L’attaquant turc n’a pas digéré sa sortie dans le dernier quart d’heure au profit de la dernière recrue de Lille Hatem Ben Arfa. L’avant-centre a directement rejoint le vestiaire pour contester ce choix de Jocelyn Gourvennec. L’international turc est loin de réaliser une belle campagne avec les Dogues. Il ne compte que 6 réalisations et 5 passes décisives cette saison.

Un important rendez-vous pris avec Yilmaz

Déjà frustré par cette défaite, Jocelyn Gourvennec doit encore gérer le cas de Burak Yilmaz. L’entraîneur du Lille OSC a annoncé qu’il allait s’expliquer avec son attaquant dans les prochaines heures. « On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration, il a beaucoup de caractère, on a failli le sortir à un moment, on lui a fait confiance, il est frustré. On ne fait pas de la compétition avec des dauphins ou des agneaux, on a des joueurs avec beaucoup de caractère. Il a été comme ça toute sa carrière. On va discuter. Vous voulez quoi ? On discutera comme on a toujours fait. On ne vous demandera pas votre avis », a confié le coach du LOSC cité par RMC Sport.