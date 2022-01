OM Mercato : Les mots de Sampaoli après la première de Bakambu

Publié par Ange A. le 23 janvier 2022 à 02:35

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire samedi contre le RC Lens. Jorge Sampaoli a commenté les débuts de Cédric Bakambu.

Cédric Bakambu frappe d’entrée avec Marseille

L’Olympique de Marseille a disposé du RC Lens samedi à Bollaert lors de la 22e journée de Ligue 1. Des réalisations de Dimitri Payet (34e, sp) et Cédric Bakambu (77e) ont permis de dominer les Sang et Or. À noter que l’attaquant congolais signait son retour à la compétition contre le club nordiste. Recruté cet hiver par l’OM, il n’avait plus disputé de match depuis le mois d’août. Après la rencontre, l’ancien sociétaire du Beijing Guoan a savouré sa performance mais surtout la victoire de son nouveau club. « J’ai saisi l'opportunité d’être décisif il faut souligner le bon travail de l’équipe. On a fait un match très sérieux. On a été solide au début bien on a confirmé. Je suis content, on a les 3 points », a indiqué l’attaquant marseillais au micro de Canal Plus.

Sampaoli conquis pour la première de Bakambu

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a été interrogé sur son coaching gagnant. Le technicien argentin a fait sortir Luis Henrique au profit de son nouvel attaquant à l’entame du dernier quart d’heure. Cédric Bakambu a fait mouche près de 3 minutes plus tard, s’offrant déjà un premier record avec l’OM. Opta révèle que Congolais est devenu le remplaçant à trouver le chemin des filets le plus rapidement lors d’un match de Ligue 1 (2’38’’) depuis Kevin Strootman. Le Néerlandais a marqué 2 minutes et 23 secondes après son entrée en jeu contre le Stade Rennais en janvier 2020. De quoi enchanter Sampaoli qui avoue avoir pris un risque en lançant sa recrue contre Lens.

« C’était un petit risque après sa période d’inactivité. On a pensé que sa vitesse pouvait nous apporter quelque chose sur quinze - vingt minutes et ça a aidé. Il est loin de son meilleur niveau, y compris physique, pour faire face à un tel championnat, mais il nous a donné beaucoup de joie », a indiqué le coach de Marseille après le match.