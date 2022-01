LOSC Mercato : C’est décidé, un nouveau départ bientôt acté à Lille

Publié par Timothée Jean le 24 janvier 2022 à 10:11

Après le départ de Jonathan Ikoné à la Fiorentina, la direction du LOSC se prépare à perdre un nouvel élément durant ce mercato hivernal.

LOSC Mercato : Xeka se rapproche d’un départ

L'heure est aux départs du côté du LOSC. Le champion de France en titre a déjà perdu deux joueurs lors de cette fenêtre de transferts. Étincelant en première partie de saison, Jonathan Ikoné s’est engagé en faveur de la Fiorentina cet hiver contre un chèque de 14 millions d’euros. Tandis que Thiago Maia a définitivement signé dans le club brésilien de Flamengo. Le milieu offensif Yusuf Yazici a également quitté le navire lillois pour rebondir en Russie au CSKA Moscou sous la forme d’un prêt. Et l’international turc ne sera visiblement pas le dernier à plier bagage dans les prochains jours du côté de Lille.

La Voix du Nord révèle en effet que Xeka envisage de quitter la formation lilloise dès cet hiver. Et pour cause, le milieu central portugais serait mécontent de sa situation actuelle à Lille. Homme fort de l'ère Christophe Galtier à Lille, le joueur de 27 ans n'a plus ce statut d'élément indispensable qu'il a pu avoir sur ses dernières saisons chez les Dogues. À tel point que l’ancien joueur de Dijon semble bel et bien disposé à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, avec un rêve en tête, celui de relever un nouveau défi loin de la France.

La direction du LOSC ne ferme pas la porte à son départ

Si Xeka souhaite s’en aller durant ce mercato, la direction du LOSC ne ferme pas la porte à son départ. La source explique que les dirigeants lillois, en quête de liquidités, espèrent toucher un joli chèque sur son éventuel transfert. Reste à savoir quel prétendant passera à l’offensive pour le recruter. Aucun nom n’a encore fuité.

À noter que le Portugais arrive en fin de contrat en juin prochain avec le LOSC. Il est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Et il n’est pas le seul joueur de Lille en fin de contrat. Reinildo Mandava se retrouve dans la même situation contractuelle et se rapproche de plus en plus de l’Atlético Madrid.