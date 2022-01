ASSE Mercato : SRFC, grande annonce de Genesio sur Guirassy

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2022 à 11:41

Serhou Guirassy était absent dimanche lors du match Clermont-SRFC. Était-il écarté en vue de son prêt à l’ ASSE ? Voici la réponse de Bruno Genesio, coach du Stade Rennais.

ASSE Mercato : Guirassy malade et non en instance de prêt

Sollicité par l’ ASSE auprès du Stade Rennais, sous la forme d’un prêt pour six mois, Serhou Guirassy était absent du groupe de Bruno Genesio, contre Clermont, dimanche. Le SRFC a perdu cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1 au Stade Gabriel-Montpied (2-1) et reste scotché à la 5e place du championnat. Pendant qu’il expliquait cette défaite, l’entraîneur du Stade Rennais a été invité à justifier l’absence de l’attaquant de 25 ans à Clermont. Selon lui, ce dernier n’était pas présent pour une raison autre que son éventuel prêt à l’AS Saint-Étienne.

« Serhou Guirassy était malade, il y a eu un petit problème lors de la mise au vert, samedi. Donc il n’y a pas de sujet le concernant », a-t-il mis au point, au micro de Prime Video. Plus généralement, Bruno Genesio a laissé entendre que le mercato hivernal du club breton est quasi refermé. « On attend le retour de nos internationaux de la CAN 2021. […] A priori non, pas de départ ni d’arrivée cet hiver », a-t-il indiqué.

Guirassy, victime du prolifique duo Laborde-Terrier

Serhou Guirassy fait face à une forte concurrence en attaque au sein de l'effectif du SRFC. Il est victime du prolifique duo Gaëtan Laborde-Martin Terrier. Recrue estivale, Laborde a inscrit 15 buts en 27 matches disputés (Ligue 1 et Ligue Europa Conférence confondus), tandis que Terrier a marqué 10 buts en 21 matches de championnat. Serhou Guirassy a certes de son côté fait 21 apparitions en Ligue 1, mais n'a été titulaire qu'à trois reprises. Il n'a donc joué que des bouts de matches, soit 556 minutes de jeu cumulées.