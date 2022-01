Bordeaux Mercato : Le FCGB vise un grand joueur passé par le Barça

Publié par Thomas le 24 janvier 2022 à 18:42

À la recherche de renforts cet hiver en défense, les Girondins de Bordeaux se seraient lancés sur un très gros joueur, passé par le Barça et la Juve.

Bordeaux Mercato : Lopez veut Martin Caceres

C’est un début d’année 2022 pour le moins étrange que vivent les Girondins de Bordeaux. En pleine crise sportive et financière, le FCGB a signé une victoire pleine de panache ce week-end contre le Racing Club de Strasbourg. Grâce à un triplé de leur prolifique attaquant coréen, Hwang Ui-Jo, les hommes de Vladimir Petkovic se sont donnés un bol d’air bienvenu avec cette victoire, les sortant de la zone de relégation (17e à 1 point du premier relégable, le FC Metz).

En parallèle, le club Marine et Blanc poursuit ses recherches sur le marché des transferts, flairant les bons coups, notamment pour parfaire son secteur défensif. Avec les mises à l’écart de plusieurs "indésirables", dont le capitaine Laurent Koscielny, Bordeaux multiplie ses pistes et aurait récemment jeté son dévolu sur un joueur pour le moins expérimenté. Selon le média 90 Football, le FCGB aurait dans son viseur l’Uruguayen Martin Caceres, actuellement sous contrat avec Cagliari en Serie A.

Passé par le FC Barcelone, la Juventus ou encore le FC Séville, le défenseur de 34 ans a des envies de départs et serait ouvert à un transfert cet hiver. Auteur de seulement 10 petits matches cette saison avec les 18es de Serie A, l’Uruguayen ne fait plus partie des plans de son entraîneur. Le joueur n’a pas été convoqué lors des six dernières rencontres.

Les Girondins proches de perdre Mexer

Dans le même temps, le FCGB pourrait de nouveau se voir décimer en défense centrale, avec le départ de l’ancien joueur du SRFC, Edson Mexer. Titulaire hier lors de la victoire contre Strasbourg, le Mozambicain de 33 ans est à un pas de rallier le club turc du Fatih Karagümrük. Son départ des Girondins de Bordeaux devrait intervenir dans le courant de la semaine.