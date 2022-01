ASSE Mercato : Avant Guirassy, un renfort en attaque pour Dupraz

Publié par Gary SLM le 24 janvier 2022 à 16:41

Pascal Dupraz, entraîneur de l’ ASSE, commence à retrouver le sourire. En attendant la possible arrivée de Serhou Guirassy, un renfort est signalé en attaque.

Romain Hamouma offre une nouvelle solution

Arrivé en pompier sur le banc de l’ ASSE, club qu’il doit sauver de la relégation, Pascal Dupraz a besoin de joueurs de qualité pour réussir sa mission. Depuis sa nomination à la place de Claude Puel, l’ancien coach de Toulouse FC n’a jamais pu s’appuyer sur les qualités de Romain Hamouma pour relancer l’équipe Une de l’ AS Saint-Étienne, qui cherche péniblement à sortir de la zone rouge.

Profitant de cette période de mercato hivernal, Pascal Dupraz a multiplié les pistes pour donner plus de vivacité à son équipe, surtout en attaque. Aux trousses de Serhou Guirassy qui pourrait arriver pour un prêt dans les prochains jours, le technicien de l’ASSE enregistre un retour important de Romain Hamouma, indisponible depuis sa blessure le 24 novembre passé.

Romain Hamouma n’a plus joué avec les Verts depuis sa déchirure musculaire à la cuisse. Il viendra apporter une solution supplémentaire dans le groupe de Pascal Dupraz, qui plus est un de ses fans. Le technicien de 59 ans n’a jamais caché son faible pour le style de jeu de l’attaquant stéphanois. Maintenant qu’il est aux commandes du club ligérien, ce retour du joueur va lui donner plus de solutions en attendant la finalisation du transfert du buteur du Stade Rennais.

ASSE Mercato : Un défenseur en provenance de Turquie

Outre les possibles renforts de son attaque, l'AS Saint-Étienne compte recevoir du monde en défense. Ces dernières heures, Marcel Tisserand de Fenerbahçe SK est annoncé très proche de l' ASSE. Des négociations entre lui et le club stéphanois se tiendraient actuellement et seraient même sur le point d'aboutir à un accord complet pour son prêt, probablement avec option d'achat.