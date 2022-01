OM Mercato : L'Olympique de Marseille proche d'un deal avec West Ham

Publié par Timothy le 24 janvier 2022 à 18:02

Alors que l'avenir d'Arkadiusz Milik est indécis à l' OM, celui de Duje Caleta-Car est encore plus incertain. Un club de Premier League pousse pour l'enrôler.

OM Mercato : Milik parti pour rester

Plus qu'une semaine avant la fin du mercato hivernal, et les choses bougent en coulisses à l' OM. Si une voie vers la Fiorentina est évoqué pour Arkadiusz Milik, son départ est moins sûr cet hiver. Certes, l'attaquant polonais n'est pas en réussite avec seulement une réalisation en Ligue 1 cette saison, néanmoins il n'en oublie pas sa blessure au genou qu'il a connu cet été. Il reste ainsi convaincu qu'il peut retrouver son niveau de jeu et ses qualités de buteur.

De plus, la situation contractuelle de Milik ne favorise pas son départ de l'Olympique de Marseille. L'international polonais appartient encore à Naples. Il a été prêté 18 mois en janvier dernier à l' OM, avec une option d’achat obligatoire fin juin 2022, portée à 8 millions d'euros et 4 millions de bonus. Un transfert cet hiver obligerait le club marseillais à payer à Naples l’option d’achat par anticipation, ce que l’ OM n'est pas en mesure de se permettre.

Caleta-Car pisté en Angleterre

Le défenseur central, Duje Caleta-Car, retrouve son meilleur niveau ces dernières semaines. Il comptabilise 11 titularisations en Ligue 1 et un but sous les ordres de Jorge Sampaoli. Des prestations qui ne sont passées inaperçues outre-Manche. Selon The Athletic, le club de West Ham (5e de Premier League) a coché le nom de Caleta-Car et préparerait une offre pour l'international croate.

Seulement, les Hammers, pour parvenir à leurs fins, ne sont pas prêt à débourser le moindre centime. The Athletic précise que West Ham, qui compose actuellement avec l'absence d'Angelo Ogbonna, blessé, et la méforme d'Issa Diop, imaginent plutôt un prêt. À noter que Newcastle est également annoncé dans les rangs pour attirer Duje Caleta-Car.