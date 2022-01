OM Mercato : Après Lirola, Marseille sur un gros coup avec la Fio

Publié par Thomas le 24 janvier 2022 à 16:01

Après avoir recruté Pol Lirola l'été dernier à la Fiorentina, l' OM pourrait bien réaliser un super coup mercato chez la Viola cet hiver.

OM Mercato : Milik pour remplacer Vlahovic à la Juve

Ecarté du 11 de Jorge Sampaoli samedi contre le RC Lens, Arkadiusz Milik connaît une période délicate à l’Olympique de Marseille. Avec l’arrivée de Cédric Bakambu dans les rangs olympiens cet hiver, l’attaquant polonais n’est pas des plus heureux au Vélodrome et a récemment clamé son mécontentement à la presse polonaise. "Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Avec le coach, on cherche des solutions... ", a confié le joueur ce week-end à Canal + Pologne.

En fin de contrat en juin prochain à Marseille, l’ancien napolitain pourrait bien faire ses valises de la Canebière cet hiver. Un temps associé à la Juventus, ce dernier pourrait finalement faire les affaires de la Fiorentina. Comme l’avance le journal La Nazione, les dirigeants florentins aimeraient enrôler Milik cet hiver en cas de départ de Dusan Vlahovic.

L’attaquant serbe courtisé par de nombreux cadors dont Arsenal et le PSG, se rapprocherait à grands pas de la Juventus. Ce départ enclancherait alors l’opération Milik. L' OM aurait même proposé un prêt payant avec une option d’achat de 18 millionsd’euros à la Viola, signe d’une envie réciproque de boucler l’opération. Avec la venue de Bakambu, buteur hier pour sa première titularisation, Arkadiusz Milik semble relégué au second plan dans l’esprit de son coach. En plus du Polonais, Marseille pourrait également boucler le départ d’une autre pièce de l’effectif.

West Ham se lance sur Duje Caleta-Car

Autre "indésirable" de Pablo Longoria, le défenseur central croate Duje Caleta-Car est toujours très apprécié en Premier League, où plusieurs clubs lui font les yeux doux. Après Newcastle, un temps intéressé, c’est West Ham, actuel 5e du championnat, qui semble mener les devants dans le dossier.

Les Hammers envisagent de faire une offre dans les prochains jours. Le club anglais souhaite un prêt du défenseur tandis que Marseille désire une vente. Selon The Athletic, les deux parties travaillent actuellement pour boucler l’opération avant la fin du mercato hivernal.