ASSE Mercato : Dupraz confirme une mauvaise nouvelle en défense

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2022 à 17:33

Marcel Tisserand va-t-il retrouver Pascal Dupraz à l’ ASSE après leur collaboration à Toulouse ? Le coach savoyard a évoqué le dossier en conférence de presse, ce mardi.

ASSE Mercato : Fenerbahçe refuse l'offre des Verts

Ancien joueur de Toulouse, Marcel Tisserand a joué sous les ordres de Pascal Dupraz en 2016. Il a été sollicité pour rejoindre ce dernier à l’ ASSE, menacée de relégation en Ligue 2, mais le défenseur de Fenerbahçe serait bloqué par le club turc. En effet, le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu confirme une première offre de la direction stéphanoise au club stambouliote, tout en précisant qu’il s’agit d’une demande de prêt avec option d'achat.

Toutefois, la proposition de l’AS Saint-Etienne a été repoussée, car l'option d'achat proposée par les Stéphanois n’est pas « obligatoire » à en croire la source. Marcel Tisserand est pourtant d’accord pour revenir en Ligue 1 et ainsi retrouver Pascal Dupraz, six ans après leur aventure au Téfécé.

Dupraz confirme la fin des négociations

Ce mardi en conférence de presse, Pascal Dupraz a annoncé le retour salvateur contre le SCO d'Angers de deux attaquants à l’AS Saint-Etienne. Celui de Denis Bouanga (éliminé avec le Gabon) et de Ryad Boudebouz (positif à la Covid). Interrogé sur le dossier Marcel Tisserand, défenseur actuellement lié à Fenerbahçe, le coach savoyard a livré une bien mauvaise nouvelle et a confirmé que le joueur ne rejoindra pas Saint-Etienne avant la fin du mercato hivernal.

Si les deux parties étaient d’accord pour un prêt de 6 mois, Marcel Tisserand aurait été bloqué par le club turc, détournant ainsi son transfert. " Marcel c’est non. Je pense que Marcel aurait bien voulu nous filer un coup de main, mais c’est non. Fenerbahçe ne veut pas le lâcher ", a affirmé Pascal Dupraz ce mardi. C'est donc un nouveau dossier qui se ferme donc pour l’ASSE cet hiver. Il reste encore aux Verts quelques jours pour déceler des perles rares qui lui permettront de remonter la pente dans cette deuxième partie de saison.