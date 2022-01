SRFC Mercato : Une pépite oppose Rennes, Barça et le Real

Publié par Gary SLM le 26 janvier 2022 à 00:25

Le SRFC est loin d’en avoir terminé avec le mercato hivernal. Sur une piste, le Stade Rennais est rejoint par le Real et le Barça, mais résiste.

SRFC Mercato : Stade Rennais résiste au Real et au Barça ?

La fin du mercato s’annonce bouillante pour le Stade Rennais. Le club de la ville de Rennes, pour préparer l’avenir, s’était lancé aux trousses d’un jeune joueur talentueux tout juste âgé de 15 ans. Ce dernier évolue au poste d’attaquant du côté de Palmeiras. Son nom est Endrick, un joueur qui affole déjà les plus grands clubs européens. Les recruteurs du SRFC portent une grande réputation, celle de savoir dénicher les meilleurs jeunes talents qu'ils intègrent régulierement à leur centre de formation. De ce fait, les recruteurs de Rennes sont suivis par ceux des plus grandes formations disposant de plus de moyens dans le but de leur couper l'herbe sous les pieds.

Toujours est-il que Rennes a tissé sa toile sur le dossier Endrick. Ce jeune buteur en réussite du côté de Palmeiras plait aux dirigeants du club bretons depuis déjà un moment. Plusieurs fois supervisé au Brésil, la pépite offensive confirme peu à peu les attentes. Selon ESPN, le jeune buteur de 15 ans est proche d’arriver sur le vieux continent où des mastodontes du foot se livrent désormais bataille pour l’avoir. Heureusement pour le SRFC, aucun de ses ces géants n’a encore transmis d’offre susceptible de contrarier ses plans.

Sade Rennais Mercato : Endrick de la Brasilena sub 20 à la Ligue 1 ?

D'ici fin de la saison, le Stade Rennais doit encore disputer 10 matches importants face aux plus grandes équipes du championnat français Ligue 1. Sur la liste de ses futurs adversaires figurent le PSG, l' OM, le FC Nantes, Lyon et l' OGC Nice de Christophe Galtier. Pour réussir à faire de beaux résultats face à ces formations postulant aux places européennes, Bruno Genesio doit forcement disposer d'un effectif consistant. Recruter un joueur supplémentaire, mieux s'il est offensif, avant la fermeture du mercato hivernal, est la bonne idée qui guide les actions de la cellule de recrutement du SRFC.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, malgré la concurrence sur le dossier Endrick, continue de pousser pour arracher une petite victoire. Le joueur offensif, auteur de 8 buts en 17 matchs chez les U20 de Palmeiras, en Brasilena sub 20 (tournoi national de football brésilien pour les équipes U-20), pourra-t-il pour autant repondre présent rapidement en Ligue 1 ?