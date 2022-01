OL Mercato : C'est fait, Aulas boucle une opération à Lyon !

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2022 à 13:35

L’ OL a acté le départ officiel de Marcelo, ce mercredi. Son contrat a été rompu, alors qu’il lui restait encore une saison et demie à faire.

Écarté du groupe professionnel de l’ OL depuis le début de la saison, Marcelo ne fait plus partie de l’effectif du club rhodanien. Et pour cause, son bail a été résilié ce mercredi 26 janvier. Un bail qui était valide jusqu’au 30 juin 2023. Dans son communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais évoque un contentement mutuel qui a abouti à la séparation. « L’ OL informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat.

La direction du club et le défenseur ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration qui courrait jusqu’au 30 juin 2023 », a déclaré le club de Jean-Michel Aulas, tout en souhaitant un bon vent au défenseur central brésilien. « L’Olympique lyonnais souhaite une bonne continuation à Marcelo qui aura fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée en 2017, disputant 167 matches toutes compétitions confondues avec le club. »

Le comportement inapproprié de Marcelo contre Angers en cause

Pour mémoire, l’arrière de 34 ans avait été envoyé au sein de l’équipe réserve de l’ OL, à la suite de la lourde défaite des Gones à Angers (3-0). C’était le 15 août lors de la 2e journée du championnat. « Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match, justifie cette décision prise unanimement par l'ensemble de la Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais. La Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais rappelle que l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club », avait précisé la direction lyonnaise. Marcelo avait rejoint Lyon en juillet 2017 en provenance du Besiktas (Turquie).