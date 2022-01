OL Mercato : Marcelo déjà proche d'un retour en Ligue 1

Publié par Thomas le 27 janvier 2022 à 15:43

Un jour après la résiliation de son contrat avec l' OL, le défenseur brésilien Marcelo est à un pas de rallier un club de Ligue 1.

OL Mercato : À peine parti, Marcelo proche d’un retour en France

C’était l’information de ce début semaine du côté de l’Olympique Lyonnais. Après plusieurs mois de mise à l’écart du groupe professionnel, le défenseur brésilien Marcelo Guedes avait finalement vu son contrat résilié par le club rhodanien. À un an et demi de la fin de son contrat chez les Gones, le défenseur central souhaitait se donner un nouveau challenge, loin du Groupama Stadium où il était perçu comme indésirable. « L’Olympique Lyonnais souhaite une bonne continuation à Marcelo qui aura fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée en 2017, disputant 167 matches toutes compétitions confondues avec le club. » indiquait le club ce mercredi.

Sanctionné en début de saison pour des problèmes de comportements après la lourde défaite contre le SCO d’Angers, Marcelo pourrait bien faire son retour dans un club de Ligue 1. Libre de tout contrat, désormais sur le marché des transferts, Marcelo est proche de s’engager chez les Girondins de Bordeaux, qui le lorgnent depuis le début du mercato hivernal. Selon Ekrem Konur, le FCGB aurait même fait part au joueur d’un contrat de deux saisons plus une année en bonus.

Bordeaux entame sa révolution

Après avoir mis plusieurs cadres sur la touche, dont le capitaine Laurent Koscielny et Paul Baysse en défense centrale, Gérard Lopez réalise depuis plusieurs semaines un mercato plutôt ambitieux. Après la piste Martin Caceres, Alvaro (OM) et plus récemment Oscar Mingueza du Barça, les Girondins de Bordeaux sont proches d’acter leur première recrue défensive du mois de janvier.

Marcelo s’entraînait avec la réserve de l’ OL toute la première partie de saison et garde donc une forme intéressante pour s’incorporer rapidement dans l’effectif Marine et Blanc. En plus de l’ancien lyonnais, les Girondins visent également un ancien de l’ OM, en la personne de Giannelli Imbula, récemment proposé à Vladimir Petkovic par son agent.