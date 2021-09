OL Mercato : La mise au point de Juninho sur Marcelo Guedes

Publié par Ange A. le 03 septembre 2021 à 05:55

Avec la récente mise à l’écart de Marcelo Guedes, l’Olympique Lyonnais a recruté un nouveau défenseur en la personne de Jérôme Boateng. Directeur sportif de l’ OL, Juninho a fait la lumière sur la situation du défenseur brésilien. Celui-ci semble encore loin de la sortie.

Juninho fait le point sur le cas de Marcelo

L’Olympique Lyonnais a bouclé son mercato estival en beauté en recrutant gratuitement Jérôme Boateng. Le défenseur central allemand était libre depuis l’expiration de son contrat avec le Bayern Munich. Le défenseur de 32 ans s’est engagé pour deux saisons avec l’ OL. L’arrivée d’un nouvel élément en défense centrale était attendue suite à la mise à l’écart de Marcelo Guedes de l’effectif professionnel. Le Brésilien, dont le contrat court jusqu’en 2023, a été sanctionné par sa direction pour comportement inapproprié après la correction reçue contre le SCO Angers (3-0) lors de la 2e journée. Présent lors de la présentation de Boateng, Juninho s’est exprimé sur la situation de son compatriote dont le départ de Lyon était attendu lors du mercato estival.

Marcelo encore de la sortie à l’ OL ?

Pour le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Marcelo Guedes s’entête à rester à quai, quoique relégué en équipe réserve. Le responsable lyonnais assure que le défenseur central a pourtant reçu des offres cet été. « On ne compte plus sur Marcelo. Marcelo a reçu des propositions pour partir, peut-être meilleures que la nôtre. On l’a libéré s’il voulait partir. C’est son choix de ne pas partir. Il a décidé de ne pas y aller. Il avait la proposition d’au moins deux clubs, il a fait le choix de ne pas accepter pour l’instant », a indiqué l’ancien maître à jouer des Gones. Le mercato estival étant encore ouvert dans certains pays, Jean-Michel Aulas reste pour sa part confiant que le joueur de 34 ans finira par faire ses valises.