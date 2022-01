OL Mercato : Viré de Lyon, Marcelo tient un accord en Ligue 1

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 00:43

Après avoir résilié son contrat avec l’ OL, Marcelo devrait rebondir à Bordeaux où il aurait trouvé un accord avec la direction des Girondins.

L’ OL et Marcelo Guedes se sont séparés mercredi, alors que le défenseur avait encore une saison et demie de contrat avec le club rhodanien. Les parties ont trouvé un terrain d’entente pour mettre fin à leur bail de façon consensuelle. Libre de tout engagement, le joueur de 34 ans devrait rebondir en Ligue 1 rapidement. D’après les indiscrétions de RMC Sport, il a trouvé un accord avec Bordeaux sur un contrat de six mois, en plus d’une saison supplémentaire obligatoire, si les Girondins parviennent à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison actuelle.

Ils sont 17es avec 20 points, après 22 journées de championnat. L’équipe de l'entraineur Vladimir Petkovic n’a qu’un point de plus que le FC Metz (barragiste), 3 de plus que le FC Lorient (deuxième relégable) et 5 points sur ASSE (lanterne rouge).

Edson Mexer refuse de quitter les Girondins

Notons que Bordeaux, en difficulté financière, a mis plusieurs joueurs à l’écart cet hiver, dont deux défenseurs centraux : Laurent Koscielny (36 ans) et Paul Baysse (33 ans). Bien que titulaire en défense centrale du FCGB, Edson Mexer (33 ans) est aussi sur le marché pendant ce mercato de janvier. Sollicité par le Fatih Karagümrük (Turquie) sous la forme d’un prêt, l’international mozambicain (50 sélections, 3 buts) « a indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas rejoindre le club turc » selon les informations de L’Équipe.

Mexer fait partie des joueurs, dont le salaire pèse sur la masse salariale du club au scapulaire. Il est sous contrat avec les Bordelais jusqu'en juin 2023 et il s'accroche à son bail. Par ailleurs, Bordeaux a réussi à transférer Samuel Kalu, mercredi, à Watford FC, contre une indemnité de transfert estimée à 3 M€. Et la pépite Dilane Bakwa (19 ans) a prolongé son contrat avec les Marine et Blanc, jusqu'en juin 2025.