ASSE Mercato : Saint-Etienne rêve d'un attaquant du RC Lens

Publié par Thomas le 20 janvier 2022 à 16:06

Le dossier Mateta étant toujours bloqué, l' ASSE aurait jeté son dévolu sur un attaquant du RC Lens, également sondé en Premier League.

ASSE Mercato : Sainté a sondé Ignatius Ganago

Tout s’accélère à l’AS Saint-Etienne. Alors que le club s’apprête à accueillir Eliaquim Mangala dans ses rangs en défense centrale pour un contrat de six mois, les Verts continuent leurs recherches en attaque, secteur prioritaire du mercato hivernal. Si les dirigeants stéphanois ne parviennent toujours pas à convaincre Crystal Palace de lâcher Jean-Philippe Mateta (où il est prêté par Mayence), ces derniers ont récemment multiplié leurs options sur le marché des transferts.

En plus de Julien Ngoye (KAS Eupen, 24 ans), Serhou Guirassy (Stade Rennais, 25 ans) ou encore plus récemment Vedat Muriqi (Lazio Rome, 27 ans) et Ercan Kara (Rapid Vienne, 26 ans) l’ ASSE s’est également rapproché du RC Lens, son récent bourreau en championnat. Selon Sébastien Denis, Saint-Etienne se serait penché sur la situation de l’attaquant camerounais Ignatius Ganago.

Les Verts apprécieraient grandement le profil du joueur de 22 ans, dont le contrat expire en 2024 au RCL. Également pisté par Newcastle en Angleterre mais aussi le FC Lorient en Ligue 1, Ganago a été sollicité par le board ligérien pour une arrivée en prêt cet hiver.

Si le RC Lens ne s'oppose pas à un départ de son attaquant, le club nordiste ne serait cependant pas partant pour le laisser filer en cours de saison, qui plus est en prêt chez un concurrent. Actuellement à la CAN, où il a déjà disputé 21 minutes avec les Lions Indomptables (victoire 4-1 contre l’Ethiopie), Ganago ne songerait pas à un départ des Sang et Or. Bien au contraire, le joueur se sentirait épanoui dans le club artésien, où il poursuit sa progression.

Une nouvelle porte qui se ferme donc pour Pascal Dupraz et son staff, qui ne cessent de remuer le marcher des transferts depuis plusieurs semaines, afin d'enrôler un attaquant de haut niveau pour aider le club à se maintenir. Dans le même temps, l’ ASSE a appris que plusieurs de ses forces en présences, dont Ryad Boudebouz, ont été testés positifs à la Covid-19.