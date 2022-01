ASSE Mercato : Deux nouveaux renforts arrivent à Sainté !

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 07:35

Lanterne rouge du championnat, l’ ASSE va encore enregistrer des renforts cet hiver. Ryad Boudebouz en a donné la confirmation.

Boudebouz annonce deux nouvelles recrues à l’ ASSE

Après deux mois de disette, l’AS Saint-Étienne a renoué avec le succès. Mercredi, les Verts se sont imposés sur le plus petit des scores sur le terrain de l’Angers SCO. Auteur d’un but contre son camp, Batista Mendy (43e) a permis à l’ ASSE de mettre fin à sa série de sept défaites en Ligue 1. Au sortir de ce succès, Ryad Boudebouz a lâché un énorme indice sur la fin du mercato d’hiver de Saint-Étienne. Le milieu stéphanois assure que de nouveaux renforts seront officialisés. « On a encore deux recrues qui vont venir, le groupe va être étoffé, on aura beaucoup de joueurs pour assurer ce maintien », a révélé l’Algérien après la rencontre.

Quels derniers renforts pour Sainté cet hiver ?

En quête de maintien, l’AS Saint-Étienne a déjà recruté cinq joueurs depuis l’ouverture u marché de janvier. Paul Bernardon et Sada Thoub sont prêtés sans option par l’Angers SCO. Joris Gnagnon, Bakary Sako et Éliaquim Mangala sont venus renforcer l’ ASSE pour le reste de la saison. Pour davantage étoffer son effectif, Pascal Dupraz attend un nouvel attaquant et un défenseur. Il s’agit donc des potentielles recrues annoncées dans le Forez par Ryad Boudebouz.

Ces derniers jours, un retour de Robert Béric à Saint-Étienne a été évoqué. L’attaquant slovène de 30 ans est libre depuis la fin de son contrat chez les Américains de Chicago Fire. En défense, le nom du Congolais Marcel Tisserand a circulé. Le défenseur de 29 ans est sur le départ à Fenerbahçe et devrait faire l’objet d’un prêt cet hiver. En cas de signature à Sainté, il retrouverait Pascal Dupraz. Les deux hommes se sont côtoyés à Toulouse.