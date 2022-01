PSG Mercato : Juventus, rendez-vous pris pour Paulo Dybala !

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 13:13

Courtisé par le PSG, l'attaquant argentin Paulo Dybala est encore de loin d’un départ de la Juventus selon la presse italienne.

PSG Mercato : Un nouveau revirement dans le dossier Dybala ?

Comme Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Paulo Dybala n’a pas prolongé son contrat avec la Juventus. L’attaquant argentin est donc libre depuis le 1er janvier de s’engager avec le club de son choix en vue du prochain mercato estival. Il présente une belle opportunité à zéro euro pour le Paris Saint-Germain, l’un de ses courtisans de longue date.

La Gazzetta dello Sport révélait que le joueur de 28 ans avait déjà tranché pour son départ de la Juve. L’Inter Milan n'a pas manqué de sauter sur l'occasion en proposant même un salaire annuel de 7,5 millions d'euros (plus bonus) et un contrat allant jusqu’en 2027 au numéro 10 des Bianconeri. Le quotidien italien apprend désormais que Manchester City entre dans la bataille. Les Citizens veulent en effet renforcer leur secteur offensif depuis le départ de Sergio Agüero. Le club anglais a offert à l’Argentin un salaire annuel de 10 M€ et un contrat jusqu’en 2027. De quoi convaincre Paulo Dybala de mettre fin à une aventure italienne ?

Pas sûr, Romeo Agresti, indique qu’un revirement n’est pas à exclure dans ce dossier. Le journaliste de Goal Italia assure en effet que le compatriote argentin de Lionel Messi pourrait encore reconduire son bail avec le club du Piémont.

Rendez-vous pris avec la Juventus

Le journaliste italien assure que l’international argentin n’exclurait pas de renouveler son contrat avec la Juve. Les deux parties étaient déjà proches d’un accord en fin 2021 avant que leurs positions ne s’éloignent de nouveau. La source indique que la Juventus et Paulo Dybala seraient de nouveau sur le point de négocier. Romeo Agresti annonce ainsi qu’une réunion avec le joueur serait prévue en février.

Sachant que la Juventus avait d'abord formulé une première offre de 8 M€ par an et 2 M€ de bonus pour un contrat s'étendant jusqu’en 2026, avant de transmettre une seconde offre de plus courte durée (jusqu'en 2025) portée à 7 M€ par an plus bonus. Ce n’est qu’en cas de désaccord avec la Vieille Dame que la Joya et ses agents devraient discuter avec d’autres clubs. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain aura une chance de recruter l’Argentin aux 31 sélections (2 buts). Antonio Conte de Tottenham suivrait également de très près la situation du joueur, tout comme Liverpool. Pour ce qui pourrait être sa dernière saison à la Juve, Dybala a déjà inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 23 rencontres.