PSG Mercato : Ndombele va signer au Paris SG, un gros indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2022 à 09:05

Persona non grata à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait débarquer au PSG cet hiver. Les choses se précisent dans ce sens à Paris et à Londres.

Pochettino pousse pour Tanguy Ndombele, Leonardo Ok

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Tanguy Ndombele ne devrait pas faire de vieux os à Tottenham. Arrivé durant l’été 2019 contre un gros chèque de 60 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais n’est plus en odeur de sainteté avec le club londonien. Annoncé sur le départ dans ce mois de janvier, l’international français a fait du Paris Saint-Germain sa priorité puisqu’il a demandé à la direction du club anglais de mettre de côté toutes les autres offres selon les révélations du journal L'Équipe.

À Paris, Mauricio Pochettino, qui a eu le joueur de 25 ans sous ses ordres chez les Spurs durant une saison, effectue un forcing incroyable auprès de ses dirigeants afin de le voir débarquer au Camp des Loges d’ici le 31 janvier. Sans parler d’obsession, RMC Sport indique que le coach du PSG n’a rien d’autre en tête que ses retrouvailles avec son ancien protégé. Le technicien argentin estimant que le milieu de terrain est la principale faiblesse de son équipe.

Et un joueur comme Ndombele dispose du profil idéal pour apporter une plus-value au collectif parisien. D’après le journaliste Fabrizio Romano, Pochettino est sur le point d’avoir gain de cause puisque « le PSG serait prêt à payer 100 % du salaire de Tanguy Ndombele si un accord de prêt devait se concrétiser. Les clubs négocient actuellement la valeur de l'option d'achat dans le cadre de l'accord. » D’ailleurs, à Londres, les décideurs de Tottenham préparent d’ores et déjà le prochain départ de l’enfant de Longjumeau.

PSG Mercato : Tottenham tient le remplaçant de Ndombele

Pour récupérer Tanguy Ndombele en prêt, le Paris Saint-Germain devra probablement se séparer d'un élément dans l’entrejeu d’ici le 31 janvier à minuit. Pendant ce temps à Tottenham, Antonio Conte et sa direction s’activent déjà pour lui trouver un successeur. Et à en croire les informations du quotidien L’Équipe, ce dossier serait pratiquement bouclé puisque le milieu de la Fiorentina Sofyan Amrabat devrait s’engager avec les Spurs dans les prochains jours.

Une info confirmée par le tabloïd britannique qui assure que l’international marocain de 25 ans, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, va signer son contrat en faveur de l’actuel 7e de Premier League dès que l’affaire Ndombele sera réglée avec le Paris SG.

Affaire à suivre donc…