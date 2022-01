OL Mercato : Après Newcastle, une offre de 60 M€ sur la table

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 13:43

L’ OL a nié un prétendu accord avec Newcastle pour Lucas Paqueta. De plus, le club rhodanien et le joueur auraient repoussé une offre colossale.

OL : Aulas refuse une offre de 60 M€ en accord avec Paqueta

Étincelant avec l’ OL et très courtisé cet hiver, Lucas Paqueta est la plus grosse valeur marchande actuelle du club rhodanien. Mercredi, le média brésilien Globoesporte a fait savoir que Newcastle United a réussi à arracher un accord à l’Olympique Lyonnais en vue du transfert du milieu offensif cet hiver. Quant au journal L’Équipe, il est allé plus loin en confirmant une proposition de 40 M€ des Magpies. Des informations démenties par Jean-Michel Aulas dans un communiqué officiel.

Malgré la mise au point lyonnaise, la rumeur sur l’international brésilien persiste. Ce jeudi, le journaliste Stéphane Darmani a laissé entendre que l’ OL a refusé une proposition colossale pour Lucas Paqueta, estimée à 60 M€, d’un commun accord avec ce dernier. Selon le correspondant pour Canal + au Brésil, la prétendue offre a été formulée par un club du Top 5 de Premier League.

L'Olympique Lyonnais attend 80 M€ pour le crack brésilien

Lucas Paqueta est actuellement en regroupement avec la Seleção pour les qualifications (zone Amérique du Sud) à la Coupe du Monde 2022. En plus de Newcastle, il est aussi courtisé par la Juventus, Arsenal, le FC Barcelone ou encore le PSG. Cet hiver, il n’est pas sur le marché officiellement. Le président des Gones espère transférer le N°10 de son équipe pour 80 M€ lors du prochain mercato estival. Le crack brésilien de 24 ans est sous contrat avec l' OL jusqu'au 30 juin 2025 et sa cote sur le marché des transferts est estimée à 35 M€. Par ailleurs, Lucas Paqueta avait été acheté à l'AC Milan à 20 M€, en septembre 2020.