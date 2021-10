OL Mercato : Lucas Paqueta répond à la rumeur sur son départ

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 12:14

En pleine forme avec l’ OL, Lucas Paqueta attire des convoitises en Europe. Il est annoncé sur le départ dès le mercato d'hiver. Dans une interview à Téléfoot, le Brésilien a pourtant laissé entendre qu’il n’a pas l’intention de quitter Lyon de sitôt.

OL : Lucas Paqueta annoncé vers le Barça ou Newcastle

Recruté à l’AC Milan en septembre 2020 à 20 M€, Lucas Paqueta était venu à l’ OL pour se relancer. Cependant, dès sa première saison, il s'est imposé rapidement au sein de l’équipe type des Gones. Mieux, il en est devenu le maître à jouer. Polyvalent, l’international brésilien est à la fois récupérateur, meneur de jeu et il peut se muer en passeur décisif et buteur, comme le témoignent ses statistiques (4 buts et une passe décisive en 10 matchs disputés en Ligue 1 cette saison). Grâce à ses performances avec l’Olympique Lyonnais, le Brésilien figure dans les petits papiers de grosses écuries, dont le FC Barcelone. Son nom est associé aussi à Newcastle, racheté par des milliardaires saoudiens. Selon les bruits de couloirs du pré-mercato, l’ancien joueur de Milan pourrait faire l’objet d’un transfert dès cet hiver contre un gros chèque pour Jean-Michel Aulas.

Le Brésilien veut « écrire une belle histoire à Lyon » comme Juninho

Lucas Paqueta, lui, est pourtant concentré sur l’ OL et n’est pas enclin à partir maintenant. « Je suis très heureux d’être ici. L’affection des supporters est indescriptible. Elle me rend vraiment heureux, et ma famille aussi. Et comme je l’ai déjà dit : je vais tout faire pour les récompenser », a-t-il déclaré après la victoire renversant des Lyonnais sur le Sparta à Prague (4-3) en Ligue Europa. Entré en jeu en deuxième période, pendant que son équipe était menée (2-1), le milieu offensif de 24 ans a apporté sa qualité technique dans l’entre-jeu, ce qui a permis à l’ OL de renverser les Thèques (4-3). Leader de son groupe (A), l’équipe de Peter Bosz est sur la bonne voie pour une qualification pour les 16es de finale. Lucas Paqueta vise même le trophée.

« J’aimerais apporter aux supporters ce que Juninho a réussi à apporter. C’est grâce à lui que je suis à l’ OL. Donc je vais faire de mon mieux pour écrire une belle histoire à Lyon », a-t-il promis. Voilà qui est clair, le joueur de 24 ans n’a pas l’intention de quitter le club rhodanien, sauf sous la contrainte d'une offre irrésistible !