ASSE : Après sa victoire, le maintien assuré pour l'AS Saint-Etienne ?

27 janvier 2022

Hier soir, l' ASSE s'est enfin imposé 1-0 sur la pelouse du SCO d'Angers. L'équipe de Pascal Dupraz peut-elle assurer son maintien en Ligue 1 ?

SCO Angers-ASSE : La victoire de l'espoir

Une lueur d’espoir est apparue hier soir dans le ciel angevin pour les supporters de l' ASSE, qui ont enfin pu pousser un « ouf » de soulagement au coup de sifflet final. Après sept défaites consécutives, l'AS Saint-Etienne a renoué avec la victoire en s'imposant au stade Raymond-Kopa face au SCO d'Angers avec la manière. Les Stéphanois restent certes lanterne rouge de Ligue 1 mais peuvent toujours croire à un possible maintien.

Il aura fallu attendre plus d'un mois, mais l'opération sauvetage de Pascal Dupraz est enfin lancée. Grâce à un but contre son camp de Mendy en fin de première période, les Verts sont allés chercher trois points cruciaux mercredi soir à Angers. Un succès important pour les têtes et sur le plan comptable, qui permet aux Stéphanois de s'offrir un grand bol d’air puisque, grâce à ce succès, les Verts qui restent dernier de Ligue 1 avec 15 points, reviennent à seulement cinq points de Bordeaux, premier non relégable.

Des joueurs combatifs pour le maintien de Sainté

« On n'est pas mort et on va se battre », a prononcé Ryad Boudebouz au micro de Prime Video après la rencontre. « On voulait se rattraper du derby. On va se battre jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir. On a ceux qui sont à la CAN qui vont revenir, et apparemment deux recrues qui vont venir nous aider. Le groupe va être étoffé et on aura beaucoup de joueurs pour aller chercher ce maintien. »

Mahdi Camara était lui très content de l'état d'esprit du groupe. Le couteau suisse stéphanois est confiant pour la suite et satisfait de l'état d'esprit affiché par l'équipe. « On sait qu'on est en manque de points dans cette saison, ça fait plaisir de renouer avec la victoire. Je suis très content de l'état d'esprit de l'équipe, ça a été très bon du début à la fin, on n'a rien lâché, je suis très content de ça. On est conscient qu'on a raté le derby la semaine dernière. On s'en veut vraiment pour nos supporters. On avait à cœur de prendre cette victoire ici à Angers. »

Arnaud Nordin était tout aussi ravi par ces trois points tombés dans l'escarcelle des Verts et l'attaquant veut enchaîner. « Ça fait du bien, on avait à cœur de renouer avec la victoire. Tout le monde est content, j'espère que les supporters le sont aussi. Il faut que l'on continue comme ça parce que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. On sait qu'on est encore dernier et il y a encore beaucoup de points à prendre. »

ASSE Mercato : Des recrues, en veux-tu, en voilà !

Cet hiver, l’ ASSE a déjà fait venir cinq nouveaux joueurs en s'attachant les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala. Mais ce n’est pas terminé. Pascal Dupraz devrait encore enregistrer des renforts d’ici le 31 janvier. Un buteur est notamment réclamé dans le Forez et c’est Robert Beric qui pourrait débarquer à L’Etrat.

Mais le Slovène pourrait ne pas être le seul à rejoindre les Verts d’ici la fin du mois de janvier. En effet, plus de douze ans après avoir quitté le chaudron, la "panthère" pourrait rugir à nouveau à Geoffroy Guichard. Libre de tout contrat depuis son départ du club saoudien d'Al-Hilal, officialisé mardi,Bafétimbi Gomisaimerait bien, selon des sources concordantes, participer à la complexe opération maintien engagée par Saint-Étienne.

Geoffroy-Guichard va retrouver ses deux poumons

Privés hier de leurs supporters à Angers, les joueurs de Pascal Dupraz seront poussés par le Chaudron pour aller chercher le maintien. En effet, la fin des jauges dans les stades de Ligue 1 est également un élément à prendre en compte, puisque dès la prochaine journée, les travées de Geoffroy-Guichard pourront de nouveau compter sur le soutien du douzième homme stéphanois, et ô combien il est précieux.