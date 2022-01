Stade de Reims Mercato : Une braderie à 1,5 M€ se confirme

Publié par Ange A. le 28 janvier 2022 à 04:43

Le Stade de Reims s’apprête à libérer Ghislain Konan à un moindre coût cet hiver. En fin de contrat, le latéral est annoncé en Turquie.

Bientôt la fin entre le Stade de Reims et Ghislain Konan

Alors que l’avenir d’Hugo Ekitike cristallise l’attention au Stade de Reims, le club champenois va se séparer de Ghislain Konan. Arrivé à Reims en 2018, l’arrière gauche ivoirien arrive au terme de son contrat cet été. Sa direction ne compte pas le laisser partir libre au terme de la saison. Elle entend d’ailleurs boucler le transfert de Konan d’ici la clôture d’hivernal. Sauf énorme revirement, l’arrière gauche ivoirien va poser ses valises à Fenerbahçe en Super Lig cet hiver. Actuel 5e du championnat turc, le club stambouliote est intéressé par le profil de l’arrière gauche âgé de 27 ans. Celui-ci sort d’une belle Coupe d’Afrique avec sa sélection nationale tout juste éliminée en huitièmes de finale du tournoi. Il a notamment été sélectionné dans le onze type de la phase de poules de la compétition.

Ghislain Konan vendu à Fenerbahçe au rabais

Après la CAN, Ghislain Konan devrait donc poser ses valises à Istanbul. RMC Sport confirme d’ailleurs que le Stade de Reims et Fenerbahçe sont tombés d’accord pour son transfert. Lequel ne s’élèverait qu’à 1,5 millions d’euros. Un montant de loin inférieur à sa valeur marchande estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt. Le club champenois est loin de réaliser une plus-value en cédant Konan à ce tarif. Reims avait déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher ses services en 2018 en provenance du Vitoria Guimaraes. Avant son départ à la CAN et son futur transfert à Fenerbahçe, l’international ivoirien (17 sélections) avait disputé 17 rencontres avec l’actuel 14e de Ligue 1. Il compte un but et deux passes décisives cette saison en club.