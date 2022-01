PSG Mercato : Mourinho, un énorme deal se prépare en attaque

Publié par Thomas le 28 janvier 2022 à 13:13

Plutôt discret dans ce mercato hivernal, le PSG pourrait frapper un coup sublime en attaque, bien aidé par José Mourinho et l'AS Roma.

PSG Mercato : L'AS Roma veut un attaquant parisien

Tonitruant l’été dernier en matière de signatures, le Paris Saint-Germain a orienté son mercato hivernal vers un dégraissage. Après les départs de Sergio Rico (Mallorca) et Rafinha (Real Sociedad), Leonardo remue ciel et terre en ce mois de janvier pour offrir une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables. Si tous les regards sont actuellement tournés sur Tanguy Ndombele, chaque jour plus proche du Parc des Princes, le PSG pourrait en amont boucler un dossier épineux en attaque, celui de Mauro Icardi.

Décevant depuis le début de saison, le buteur argentin vit une véritable traversée du désert dans la capitale, entre problèmes familiaux et manque de réussite devant le but. Avec seulement 4 buts inscrits cette saison en 18 rencontres en Ligue 1, l’ancien Interiste a des envies d’ailleurs. Si la Juventus était un temps intéressé par les services du joueur de 28 ans, la récente signature de Dusan Vlahovic a définitivement mis fin au dossier. Une déconvenue de taille pour le Paris SG qui pourrait finalement être sauvée par José Mourinho et l’AS Roma.

Selon Calciomercato, les Giallorossi aimerait recruter Mauro Icardi cet hiver pour renforcer leur secteur offensif. Le média italien précise que José Mourinho a pour projet de recruter un grand attaquant pour 2022 et que l’Argentin serait actuellement le favori. Le Special One aimerait profiter de la situation délicate du joueur au PSG pour le convaincre de rejoindre la capitale italienne. Dans le même temps, les Romains pourraient réaliser un autre joli coup chez les Rouge et Bleu, au milieu de terrain.

Danilo également pisté par la Roma

En plus de Mauro Icardi, Leonardo et Pochettino pourraient se délester d’un autre indésirable au club, le Portugais Danilo. Selon la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto, dirigeant de l’AS Roma, aurait coché le nom du milieu défensif cet hiver. Le Parisien, recruté fin 2020 apparaît aux côtés de joueurs comme Xhaka ou Boubacar Kamara dans la short-list de José Mourinho.

Le Paris Saint-Germain aurait évalué le prix de son milieu défensif à 15 millionsd’euros. Son départ pourrait dans le même temps permettre l’incorporation de Tanguy Ndombele, toujours bloqué par Tottenham.