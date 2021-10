PSG : Icardi, sa lettre qui a bousculé Wanda Nara !

Publié par Gary SLM le 27 octobre 2021 à 11:23

L’attaquant du PSG, Mauro Icardi, devait divorcer avec sa femme Wanda Nara. Il a adressé une lettre qui a fait oublier à la jeune femme toute sa colère.

PSG : Le contenu de la lettre de Mauro Icardi à Wanda Nara

Compagne et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara voulait divorcer aux dernières nouvelles. La raison : le jeune attaquant du Paris Saint-Germain aurait eu une relation avec une célébrité en Argentine. L’animatrice et épouse du joueur a pris connaissance des nombreux messages échangés par le joueur parisien et cette autre femme.

Depuis, elle cherchait à divorcer avant qu’une photo du couple s’échangeant de nouveau un baiser ne réapparaisse sur la toile. Beaucoup se demandent comment un tel changement a pu être possible. En réalité, Mauro Icardi a écrit une lettre qui a complètement changé l’état d'esprit de sa compagne.

Mardi, Yanina Latorre, présentatrice de l'émission Los ángeles de la mañana, qui suit cette affaire, a lu une lettre qu’aurait adressé le buteur du PSG à Wanda Nara. Dans cette lettre relayée par RMC Sport, il dit à sa femme qu’il lui a une fois de plus prouvé que ce qu’il disait est vrai.

« Je ne t'ai jamais menti, je n'ai rien inventé, j'ai juste commis une erreur. » Il montre tout son détachement aux choses matérielles qui semblaient tenir à cœur à Wanda. « Les signatures sont apposées sur tout ce qui, il y a huit ans, était notre rêve […] Nous avons réalisé tout ce que nous avions prévu de faire. J'espère que tu pourras en profiter. De mon côté, je serai en paix avec ça, parce que je sais que pour le reste de ma vie, je n'aurai rien à me reprocher. »

Paris SG : Pour Icardi, Maria Eugenia Suarez ne compte pas

Dans cette même lettre d’Icardi à Wanda Nara, le buteur du PSG tente d’expliquer sa relation avec Maria Eugenia Suarez, surnommée China Suarez, la célébrité argentine à la base de cette séparation manquée. "Tu ne t’y prends pas de la bonne façon, tu t’y prends très mal, mais tu ne t'en rends pas compte. La seule chose que tu veux aujourd’hui, c'est divorcer et je l’ai accepté, même si du fond de mon âme c'est la pire chose qui puisse m'arriver en ce moment. Je ne suis pas une mauvaise personne, je suis quelqu’un de bien et je t'ai été complètement dévoué depuis le jour où nous avons débuté notre relation. Je suis un père formidable. Je donne ma vie pour mes filles et j'en suis très fier. Je suis un beau-père remarquable qui, dès la première minute de notre relation, a donné sa vie pour rendre les enfants heureux. Je suis tout cela et je n’ai besoin de l’entendre de personne, j'ai juste besoin de le savoir."

Et le jeune millionnaire du PSG d’évoquer l’aspect financier du divorce qui s’annonçait : « Je ne me soucie pas des choses matérielles. Je t'ai toujours tout donné. Je suis millionnaire et je m'habille chez H&M et Amazon, et tu le sais très bien. » Placement de produit ou véritable besoin de clarifier les choses. Il n’empêche que le joueur du Paris SG poursuit : « Je ne peux continuer de supporter tes mauvais traitements, le fait que tu m'ignores... comment peux-tu ? Je ne suis pas une m..., je mérite mieux que ça. Tu as tout gâché à cause d'une conversation de m..., une conversation qui ne signifie rien pour moi. Une conversation dont tu ne fais qu'envoyer les détails aux médias. Je ne m'attendais pas à ça de toi, mais je suis réaliste et je le sais, les gens changent.» Une prise de hauteur qui a sans doute amené Wanda Nara à réfléchir.

L'attaquant parisien se souciait toujours de sa compagne

Le buteur du club de la capitale termine son propos par : "Merci pour ce que nous avons été, merci pour les 2 filles que tu m'as données, merci de m'avoir rendu heureux et de m'être battu, merci pour tout ce que tu as fait. Merci de m'avoir donné le soutien dont j'ai toujours eu besoin et je suis désolé d'avoir tout perdu à cause d'une erreur. J'espère seulement que tu es heureuse, et si tu ne l’es pas à mes côtés, je te souhaite de trouver ta place ailleurs."

La réponse de cette lettre de coeur de Mauro Icardi a été leur nouvelle photo affichée par Wanda Nara sur son compte Instagram. Celle-ci légende : « Les photos que j'ai téléchargées ces derniers mois montrent à quel point nous étions bien et heureux. De ce qui s'est passé, j'ai été très blessée. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, que si la séparation était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, alors nous devrions le faire. Nous sommes allés chez l'avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l'Accord.»

La lettre d'Icardi, une révélation pour Wanda

La compagne de l'attaquant du Paris SG d'ajouter : « Le lendemain, il m'a écrit une lettre comme personne ne m'avait jamais écrit : « Je t'ai tout donné et tu as tout, j'espère que tu pourras être heureuse, car cela me rendrait heureux. Et là j'ai réalisé quelque chose : qu'ayant tout je n'ai rien si je ne suis pas avec lui. Je suis sûre que ce mauvais moment que nous traversons va nous fortifier en couple et en famille. L'important est que nous ayons tous les deux eu la liberté de mettre fin à nos 8 ans d'histoire, mais avec notre âme fatiguée de pleurer, nous nous sommes à nouveau choisis librement. Je t'aime Mauro icardi.»

L'histoire ne dit pas si Wanda Nara a fait annuler ou pas le protocole d'accord du divorce qu'elle souhaitait.