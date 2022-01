PSG Mercato : Une arrivée surprise actée au milieu avant Nice !

Publié par Thomas G. le 28 janvier 2022 à 17:14

Le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes, actuellement en sélection, va rentrer à Paris dans les prochains jours. Il sera disponible face à l'OGC Nice.

PSG Mercato : Leandro Paredes de retour face à Nice

Leandro Paredes va rentrer à Paris dans les prochains jours. Le milieu de terrain argentin actuellement en sélection est suspendu pour le prochain match éliminatoire à la Coupe du Monde. De plus, la sélection Albiceleste est déjà qualifiée pour la compétition qui se déroulera au Qatar en fin d’année. Dans cette trêve internationale particulière, le PSG avait beaucoup à perdre, car, Marquinhos, Keylor Navas et Angel Di Maria sont partis en sélection et vont manquer le match de l'OGC Nice.

En plus, trois internationaux africains sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations : Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Ajoutés à cela les convalescences de Neymar et de Georginio Wijnaldum, c’est une véritable hécatombe pour le PSG avant la réception de l'OGC Nice en 8e de finale de Coupe de France. Le retour de Paredes est une très bonne nouvelle pour son entraîneur Mauricio Pochettino.

Paredes a une carte à jouer

L’ancien joueur du Zéntih Saint-Pétersbourg est en manque de temps de jeu cette saison avec le Paris Saint-Germain. II a disputé seulement 10 matches cette saison en Ligue 1 et n’est pas un titulaire dans la tête de Pochettino. Pire, un départ a été évoqué pour lui durant ce mercato hivernal, il a même été proposé par son club dans le deal pour faire venir Tanguy Ndombele.

Une situation difficile donc pour Leandro Paredes qui veut regagner sa place de titulaire. D’un côté, le club de la capitale multiplie les pistes pour se renforcer au milieu ,d’un autre côté, il chute dans la hiérarchie des milieux Danilo Pereira et Ander Herrera, qui lui sont préférés. De plus, les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut commencent eux aussi à se mêler à la hiérarchie. Il aura ainsi une carte à jouer face à l'OGC Nice avec tous les absents. À lui de démontrer qu’il est toujours l’homme qu’il faut au PSG.