OM : Le onze probable de Jorge Sampaoli contre Montpellier

Publié par Ange A. le 29 janvier 2022 à 06:05

Jorge Sampaoli, le coach de l’ OM, dispose d’un groupe étoffé pour la réception du Montpellier Hérault ce samedi en Coupe de France.

Marseille quasi-complet pour défier Montpellier

Éliminé prématurément de la Coupe de France la saison passée, l’Olympique de Marseille est encore engagé dans la compétition cette année. L’ OM avait été sorti dès les 16es de finale par les amateurs de Canet Roussillon. Ce samedi, le club phocéen défie le Montpellier Hérault pour une place en quarts de finale du tournoi. Pour cette rencontre, Jorge Samapoli dispose d’un groupe quasi-complet. Seuls manquent à l’appel Konrad De La Fuente (convalescent) et ses internationaux. Les Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng sont actuellement au Cameroun pour la CAN. Gerson est retenu avec le Brésil pour les éliminatoires pour le Mondial 2022. Incertain pour cette affiche, Pau Lopez est finalement apte pour défier le MHSC.

Une grande première à l’ OM contre le MHSC ?

Fiévreux, le portier de l’Olympique de Marseille a manqué la séance d’entraînement de jeudi et était incertain pour la réception de Montpellier. Dernière recrue de l’ OM, Sead Kolasinac figure à nouveau dans le groupe de Jorge Sampaoli. Samedi passé, le défenseur tout juste débarqué d’Arsenal était resté sur le banc lors de la victoire de Marseille à Lens. Une rencontre durant laquelle, Cédric Bakambu, une autre recrue hivernale de Pablo Longoria, s’était illustrée. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, l’attaquant congolais avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Reste maintenant à savoir si le colosse bosnien vivra son baptême de feu contre le MHSC. Le club de l’Hérault sera notamment privé de son maître à jouer Téji Svaanier. Le milieu montpelliérain a écopé d’une suspension de trois matchs de la part de la LFP.

Le onze possible de Jorge Sampaoli

Mandanda – Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi – Ünder, Payet, Bakambu (ou Henrique) – Milik