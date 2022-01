RC Lens Mercato : Un ancien de l' ASSE recalé par les Sang et Or

Publié par Ange A. le 29 janvier 2022 à 09:35

Le RC Lens se serait vu proposer un ancien attaquant de l’ ASSE cet hiver. Mais les Sang et Or auraient décliné cette proposition.

Un ancien buteur de l’ ASSE recalé par le RC Lens

Actuel 8e de Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Lens va moins bien en championnat. Après des débuts séduisants, le RC Lens a fini par rentrer dans le rang. Les Sang et Or restent d’ailleurs sur une défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille (2-0). Pour surmonter cette mauvaise passe, le club artésien voudrait recruter en attaque lors du mercato d’hiver. Aux dernières, le club nordiste a laissé filer une belle opportunité à zéro euro cet hiver avec un ancien buteur de l’AS Saint-Étienne. L’insider MSV Foot indique en effet sur Twitter que Bafétimbi Gomis aurait été proposé aux Sang et Or. Mais le profil de l’ancien attaquant de l’ ASSE, pourtant libre de tout contrat, ne séduirait pas Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif lensois.

Pas de retour en Ligue 1 en vue pour Bafétimbi Gomis

Contrairement au RC Lens, l’AS Saint-Étienne a tenté de rapatrier Bafétimbi Gomis cet hiver. Le profil de l’attaquant de 36 ans, actuellement libre, répond aux critères de l’ ASSE. Mais comme l’a indiqué Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif des Verts, un retour de Gomis à Saint-Étienne ne se fera pas. « Ça n’a jamais été sa première idée de venir à Sainté. Je ne pense pas que cela se fasse », a confié le mythique capitaine stéphanois en conférence de presse.

Cette piste écartée, le club ligérien travaille sur deux autres en Turquie. Enzo Crivelli devrait notamment poser ses valises dans le Forez dans les prochaines heures. Le joueur sous contrat avec Antalyaspor devrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat. En fin de contrat à Çaykur Rizespor, Loïc Rémy figurerait également sur les petits papiers de la lanterne rouge du championnat.