Montpellier HSC : CdF, la compo de Dall’Oglio contre l'OM

29 janvier 2022

Pour le choc entre l’ OM et le Montpellier HSC en 8e de finale de la coupe de France, voici la compo probable d'Olivier Dall’Oglio, coach des Pailladins.

OM - Montpellier HSC : C'est l'hécatombe à la Paillade

L’ OM affronte le Montpellier HSC ce samedi (21h) au Vélodrome, lors des 8es de finale de la coupe de France. Un match qui promet vu le niveau des deux équipes en Ligue 1 cette saison. En effet, l’Olympique de Marseille est 3e du championnat avec 40 points, tandis que le MHSC est 6e avec 34 points. Marseillais et Montpelliérain sont certes en course dans le championnat pour une place qualificative en coupe d’Europe, mais ils ont aussi chacun pour objectif de gagner un trophée cette saison. Surtout que le PSG est en roue libre pour remporter le titre de champion. Toutefois, Jorge Sampaoli et Olivier Dall’Oglio n’ont pas leur équipe type au complet. Ils ont des absences de taille chacun.

À l’ OM, Gerson, Pape Gueye, Bamba Dieng et De La Fuente (blessés) sont absents. Le premier est avec sa sélection au Brésil pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022, alors que les deux suivants sont à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) avec le Sénégal. Au Montpellier HSC, c’est l’hécatombe avant d’en découdre avec les Phocéens. Le capitaine Jordan Ferry, Teji Savanier et Stephy Mavididi, trois joueurs clés, sont suspendus. L’attaquant de pointe Valère Germain (4 buts , 2 passes décisives en L1) est lui blessé. Tout comme Maxime Estève (13 apparitions en L1). Selon L'Équipe, Dall’Oglio devrait aligner Elye Wahi seul en pointe.

La compo probable du Montpellier HSC :

Gardien de but : Bertaud

Défenseurs : Sakho (c), Cozza, Souquet, Ristic

Milieux de terrain : Leroy, Chotard - Gioacchini, Mollet, Sambia

Attaquants : Wahi

Remplaçants : Carvalho, Tchato, Thuler, Bares, Delaye, Bakayoko, Guermouche, Makouana, Ro