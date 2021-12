Montpellier HSC Mercato : Les confidences de Wahi sur sa signature

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 04:35

Deux saisons après l’obtention de son premier contrat pro au Montpellier HSC, Elye Wahi est revenu sur la signature déclic de sa carrière.

Montpellier HSC : Elye Wahi, « j’étais fier de signer ce contrat »

Elye Wahi a signé son premier contrat professionnel le 17 octobre 2019, alors qu’il n’avait que 16 ans. Dans son témoignage dans Onze Mondial, le jeune attaquant du Montpellier HSC raconte son rêve devenu réalité. « Quand je suis arrivé au MHSC, j’ai signé un contrat stagiaire. Quelques mois plus tard, le club m’a proposé un contrat pro. […] J’étais vraiment fier de signer ce contrat. Ma mère était heureuse », a confié le joueur de bientôt 19 ans.

Ce dernier a également rendu hommage à l’un de ses formateurs, Francis De Taddeo, qui a joué un rôle dans son arrivée à La Paillade et l’a fait progresser. « Il a grandement contribué à mon évolution. Il a joué un rôle dans ma progression. Il m’a déjà lancé deux ou trois pics par rapport à Caen, mais sans plus. Il m’a fait bosser sur mes déplacements et mon pied faible », a fait savoir Elye Wahi.

Wahi-Mavididi, le nouveau duo offensif du MHSC

Le N°21 des Pailladins est désormais un joueur important du club héraultais. Depuis le transfert des deux attaquants vedettes : Andy Delort (30 ans) à l'OGC Nice et Gaëtan Laborde (27 ans) au Stade Rennais, il s'est imposé en pointe de l'attaque de l'équipe d'Olivier Dall'Oglio. Pour preuve, le natif de l'Essonne a pris part à 16 des 18 matches de Ligue 1 disputés lors de la première moitié de la saison.

Il a marqué 4 buts, dont 3 lors des trois derniers matches du Montpellier HSC. Le jeune joueur a contribué ainsi à la bonne marche de son équipe, actuel 5e du championnat. Elye Wahi est sous contrat au Montpellier HSC jusqu'en juin 2025 et sa cote est évaluée à 6 M€. Comme le duo Delort-Laborde, Elye Wahi s'entend bien avec Stephy Mavididi.