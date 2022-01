ASSE Mercato : C'est fait, Dupraz acte une belle signature en défense !

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2022 à 11:01

L’ opération dégraissage initiée par Pascal Dupraz à l’ ASSE a permis de libérer un joueur en manque de temps de jeu, ce dernier jour de mercato.

ASSE Mercato : Dupraz poursuit son dégraissage chez les Verts

L’ ASSE réduit son effectif selon la volonté de Pascal Dupraz. Ce dernier estime l’effectif du club ligérien pléthorique. Il veut donc travailler avec un groupe restreint et des joueurs engagés et concernés par le maintien en Ligue 1 et non des joueurs préoccupés par leur temps de jeu. D’après l'entraîneur de l’ AS Saint-Étienne, les joueurs qui n’ont pas le niveau de l’élite, surtout les jeunes joueurs en manque de temps de jeu doivent aller faire leur arme en division inférieure afin de s’aguerrir.

« Il y a trop de joueurs professionnels à Saint-Étienne. Il faut que quelques jeunes joueurs aillent se frotter à ce qu’il se fait de mieux chez les amateurs. L’effectif est trop important et cela fait trop peu de temps de jeu pour certains. Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs pendant quelque temps », avait annoncé Pascal Dupraz sur France Bleu, début janvier.

Sissoko libéré par l'AS Saint-Etienne, il rebondit à Quevilly

Pascal Dupraz s’est déjà débarrassé de deux joueurs sur qui il ne comptait pas. Ignacio Ramirez (25 ans) et Jean-Philippe Krasso (24 ans). Le premier est reparti dans son pays natal (Uruguay) et le deuxième a été prêté à l’AC Ajaccio en Ligue 2. Après ces deux attaquants, l’ ASSE a laissé partir Nelson Alpha Sissoko. Il a été libéré de ses six derniers mois de contrat. Dans la foulée de la rupture de son bail, le défenseur de 24 ans s’est engagé librement avec Quevilly Rouen Métropole, en Ligue 2 BKT. Il a signé un contrat de courte durée, soit jusqu'au 30 juin 2022.

Arrivé à l' ASSE en 2019 lors du mercato estival en provenance de Clermont, Nelson Alpha Sissoko n'est jamais parvenu à s'imposer sous le maillot stéphanois. Il n'a d'ailleurs pris part à aucune rencontre de Ligue 1 cette saison avec Sainté.