PSG-OGC Nice : Grosse désillusion confirmée pour Mauricio Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2022 à 16:31

À quelques heures du huitième de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice, le PSG a fait le point sur l’effectif de Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos officiellement forfait contre l’OGC Nice

Le Paris Saint-Germain affronte demain soir (21h15, Eurosport 2, France 3), l‘OGC Nice dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Marquinhos, Angel Di Maria, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, tous en sélection. Mais l’entraîneur du PSG devra également se passer de son défenseur central Sergio Ramos.

L’ancien capitaine du Real Madrid souffre d’une lésion musculaire au mollet droit et sera réévalué en cours de semaine prochaine comme l’ont dévoilé les Rouge et Bleu dans leur point médical. Une mauvaise nouvelle pour Pochettino alors que le choc face au Real Madrid approche. Fortement pressenti pour être titulaire contre le deuxième de Ligue 1 en Coupe de France et candidat à une place dans le onze de départ contre son ancien club, le défenseur de 35 ans est à nouveau en délicatesse avec son physique et va encore observer une période d’indisponibilité dont la durée n’a pas été déterminée.

Enfin, Neymar, lui aussi touché à la cheville, « a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens ce lundi pour valider la suite de son programme ». Pour autant, l’équipe parisienne pourra bien compter sur son gardien Gianluigi Donnarumma, finalement rétabli de son souci au mollet, ainsi que sur Leandro Paredes qui est revenu d'Argentine plus vite que prévu. Lionel Messi est également apte pour affronter les Aiglons de Christophe Galtier avec le Paris Saint-Germain.

Le groupe du PSG contre l'OGC Nice

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Lavalée, Franchi.

Défenseurs : Kimpembe, Dagba, Kehrer, Nuno Mendes, Bernat, Bitshiabu, Bitumazala.

Milieux de terrain : Verratti, Paredes, Herrera, Danilo Pereira, Michut, Simons, Draxler.

Attaquants : Mbappé, Messi, Icardi.