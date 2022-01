FC Metz Mercato : Kiki Kouyaté se rapproche d'Aston Villa !

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2022 à 15:26

Impressionnant avec le Mali, Kiki Kouyaté a séduit deux clubs anglais. Le FC Metz pourrait réaliser un gros coup avec le défenseur en cette fin de mercato.

FC Metz Mercato : Kiki Kouyaté vendu à Aston Villa pour 19 M€ ?

Deux clubs anglais, séduits par les performances de Kiki Kouyaté avec les Aigles du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), se sont positionnés pour tenter de le recruter avant la fermeture du mercato. Selon des journalistes de The Sun, l’arrière central du FC Metz a tapé dans l’œil de Brendan Rodgers (Leicester City) et aussi de Steven Gerrard, le tout nouveau manager général d’Aston Villa en Premier League. Ce dernier jour du marché des transferts pourrait être décisif pour l’imposant arrière (1m92), car le média britannique évoque une proposition de 16 millions de Livres Sterling soit un peu plus de 19 millions d’euros.

À en croire la source, les Villans sont favorables à un transfert direct de Kiki Kouyaté, alors que les Citizens penchent plutôt vers un prêt d’une durée de 6 mois. Cependant, il reste un dernier obstacle à lever. Le club basé à Birmingham doit se débarrasser rapidement d’un joueur. Et d’après les échos en provenance de médias d’outre-Manche, Aston Villa serait favorable de se séparer de Tyrone Mings (28 ans) pour faire venir Kouyaté.

Le FC Metz va-t-il prendre le risque d'affaiblir son équipe ?

Actuel 18e et barragiste de Ligue 1, le FC Metz est sérieusement menacé de relégation en Ligue 2. Le club mosellan n'a que deux points de plus que le deuxième relégable (FC Lorient) après 22 journées de championnat. L’équipe de Frédéric Antonetti lutte donc pour se maintenir dans l’élite. Et il est évident que la vente de Kiki Kouyaté va certes renflouer les caisses du club, mais elle va fragiliser le groupe messin déjà en grande difficulté. L’international malien (13 sélections) est un crack des Grenats, en témoignent ses 15 apparitions en Ligue 1 pour autant de titularisations, avant son départ à la CAN au Cameroun.