OM Mercato : Longoria proche d’un deal inattendu avec Fenerbahçe

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2022 à 23:31

À moins de 24 heures de la clôture du mercato d’hiver, la direction de l’ OM pourrait boucler une belle vente avec Bamba Dieng. Fenerbahçe s'active pour son transfert.

OM Mercato : Bamba Dieng vers un départ inattendu en Turquie ?

En proie des difficultés financières, l’Olympique de Marseille ne manquent pas d'idées pour renforcer son effectif à moindre coût. Les dirigeants de l’ OM ont déjà bouclé l'arrivée de quatre nouvelles recrues, en fin de contrat. Et ce n’est pas terminé, d’autres renforts sont espérés à Marseille. Mais si l’Olympique de Marseille doit poursuivre son renforcement, il devra nécessairement réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs, tels qu’Alvaro Gonzalez ou encore Duje Caleta-Car, sont d’ailleurs proposés à la vente.

En quête de liquidités, la direction de l’OM pourrait également acter un départ surprenant en cette fin de mercato. Véritable révélation en Ligue 1 cette saison, Bamba Dieng n’est pas certain de terminer la saison à Marseille. Et pour cause, plusieurs clubs étrangers travaillent déjà en coulisse afin de boucler sa signature dans les prochaines heures.

Si Crystal Palace, West Ham, Burnley ou encore Newcastle United sont venus toquer à la porte de l’ OM pour son transfert, un autre prétendant vient de s’immiscer dans cette bataille. Le journaliste turc Ahmet ErcanIar assure en effet que le Fenerbhaçe aimerait recruter le jeune attaquant sénégalais pour la suite de la saison. Cette approche du club turc ne déplait pas forcément aux dirigeants marseillais.

OM Mercato : Marseille ouvre la porte pour Bamba Dieng

Actuellement à CAN 2021 pour défendre les couleurs de sa sélection nationale, Bamba Dieng est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM. Et si le joueur de 21 ans souhaite poursuivre son aventure dans la cité phocéenne, la situation économique force l’OM à revoir ses plans.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, les dirigeants de l' OM sont ouverts à un départ de Bamba Dieng. Les dirigeants marseillais espèrent toucher un chèque de 10 millions d’euros sur son probable départ. Reste à savoir si le club de Fenerbhaçe sera prêt à aligner un tel montant pour le jeune buteur sénégalais. Les dirigeants turcs devront agir vite. Il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture du mercato hivernal ce lundi à minuit.