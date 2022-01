PSG Mercato : C’est réglé pour Dembélé, officialisation imminente

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2022 à 20:31

Poussé à quitter le Barça ce lundi jusqu’à minuit, Ousmane Dembélé est pressenti au PSG. Le départ de l’attaquant même serait presque réglé.

Le PSG a fait une nouvelle offre au Barça pour Dembélé

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Ousmane Dembélé a été officiellement prié de quitter le FC Barcelone durant ce mercato hivernal, en raison de son refus de prolonger. Comme rapportés par divers médias locaux et étrangers ces derniers jours, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont effectivement discuté avec leurs homologues du Barça pour le transfert de l’international français de 24 ans, mais aucun accord n'a jusque là pas été trouvé entre les deux clubs.

Le journaliste Julien Maynard de TF1 indique que malgré plusieurs joueurs proposés par le PSG dans le cadre d'une éventuelle opération, les deux formations n’ont pas réussi à s'entendre. Une tendance également confirmée ce lundi par la journaliste Helena Condis Edo de La Cadena COPE, expliquant notamment que le Paris SG aurait fait une nouvelle offre avec un échange sans indemnité de transfert avec deux joueurs : Éric Junior Dina-Ebimbe (milieu de 21 ans) et Abdou Diallo (défenseur de 25 ans). Cependant, Leonardo et Joan Laporta ne seraient pas parvenus à un accord et Dembélé ne viendra donc pas à Paris. Indésirable en Catalogne, le natif de Vernon disposerait d’une tout autre option pour quitter l’Espagne jusqu’à minuit, ce lundi.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé finalement vers Chelsea ?

Fabrice Hawkins, ancien journaliste de Téléfoot, confirme à son tour que « Ousmane Dembélé n’ira pas au PSG avant minuit. Le FC Barcelone a tenté d’échanger l’international français avec Neymar puis avec Icardi. Paris n’a même pas étudié la proposition pour le Brésilien. » Face à ce blocage, et compte tenu des heures qui passaient, le deal s’éloignait et peu avant 16 heures, l’équipe de la célèbre émission El Chringuito TV a accueilli le Champion du monde 2018 à l’aéroport de Barcelone.

Selon les journalistes du média spécialisé, l’ancien joueur du Borussia Dortmund venait de descendre d’un avion en provenance de Paris. Si son arrivée au Paris Saint-Germain a été un échec, le milieu de terrain offensif formé au Stade Rennais pourrait finalement débarquer en Premier League. En effet, ABC assure que Thomas Tuchel et Chelsea seraient en pole position pour accueillir Dembélé dans les prochaines heures. Le média espagnol évoque même un deal bouclé « à 99 % » entre les Blues et les Blaugranas pour le protégé de Xavi Hernandez.

Affaire à suivre donc…