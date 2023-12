À la veille de la réception du FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a annoncé deux mauvaises nouvelles à son entraîneur Luis Enrique.

PSG : Ousmane Dembélé et Arnau Tenas préservés contre Metz

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain accueille le FC Metz au Parc des Princes, à 21 heures, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre contre le 14e au classement, l’entraîneur du leader du championnat ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé. Comme annoncé ce mardi par le club de la capitale, le milieu offensif de 26 ans est victime « d’une petite alerte aux ischios jambiers » et « sera préservé pour le match contre Metz. » L’ancien attaquant du Barça se contentera donc d’exercices en salle cette semaine. Le point médical du jour concerne également le gardien de but Arnau Tenas.

Légèrement touché l’épaule droite contre Lille OSC dimanche soir, l’international espagnol de 22 ans sera lui aussi préservé pour le match contre les Grenats demain. Heureusement pour Luis Enrique, le PSG enregistre le retour de suspension de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien de 24 ans retrouvera donc sa place de titulaire dans les cages parisiens face aux Messins. D’autres joueurs sont aussi concernés par le point médical de ce mardi.

Le point médical avant Metz

Le point médical de ce mardi 19 décembre concerne Keylor Navas, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Arnau Tenas.

- Fabian Ruiz poursuit sa rééducation de l’épaule droite.

- Nuno Mendes continue son protocole de soins.

- Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs aux lombaires.

- Victime d’une petite alerte aux ischios jambiers, Ousmane Dembélé reste en salle ce jour et sera préservé pour le match contre Metz demain.

- Légèrement touché l’épaule droite contre Lille, Arnau Tenas sera préservé pour le match contre contre Metz demain.

- Dans le cadre de son processus de reprise, Presnel Kimpembe participe à la séance d’entraînement avec l’équipe ce jour.