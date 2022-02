OL-OM : De grosses surprises dans le groupe de Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 01 février 2022 à 12:45

Ce mardi soir, l’ OM affronte l’OL pour le match en retard de la 14e journée du championnat. Jorge Sampaoli a dévoilé son groupe pour ce choc.

OM : Jorge Sampaoli avec six absents contre l’ OL

En novembre dernier, le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’ Olympique de Marseille avait été arrêté en raison d’un jet de projectile sur Dimitri Payet. Deux mois plus tard, les deux équipes se retrouvent ce mardi soir, à partir de 21h, sur la pelouse du Groupama Stadium pour rejouer l'intégralité de la rencontre à huis clos. Et pour ce choc comptant pour la 14e journée de la Ligue 1, l’entraîneur Jorge Sampaoli sera privé de six joueurs.

Le premier absent de l’ OM est bien Konrad de la Fuente, comme cela était pressenti depuis quelques jours. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, le jeune attaquant américain peine à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Il est absent depuis plusieurs semaines et la direction marseillaise n’a pas encore précisé si cela était lié à une blessure ou Covid-19.

L’entraîneur de l’ OM devra également faire sans Bamba Dieng et Pape Gueye, actuellement à la CAN avec le Sénégal. Le milieu de terrain Gerson ne serait pas aussi de la partie. Le Brésilien est convoqué en sélection nationale. L’Olympique de Marseille devra également se passer de ses deux recrues hivernales. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, arrivés cet hiver, ne sont pas autorisés à disputer ce match très attendu contre l’ OL.

De jeunes joueurs convoqués par Sampaoli

En revanche, Jorge Sampaoli a décidé de convoquer de jeunes joueurs issus de la réserve de l’ OM pour ce déplacement. Simon Ngapandouetnbu et Ugo Bertelli sont bien présents dans le groupe marseillais. Pur produit du centre de formation de l’ OM, Aylan Benyahia-Tani connait aussi sa première convocation en équipe première.

Le groupe de l’OM contre Lyon :

Gardiens : Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs : Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux de terrain : Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline, Bertelli

Attaquants : Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Ben Seghir, Benyahia