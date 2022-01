OM Mercato : Une offre de dernière minute pour Steve Mandanda !

Publié par Timothée Jean le 28 janvier 2022 à 18:44

Relégué au second plan à l’ OM, Steve Mandanda ne manque pas de sollicitations. Un club de Ligue 1 est passé à l’offensive pour son transfert.

OM Mercato : Une offre du FC Lorient pour Mandanda

Steve Mandanda traverse actuellement une situation compliquée à l’Olympique de Marseille. Depuis l’entame de la saison, le gardien de but tricolore est relégué sur le banc de touche au profit de Pau Lopez. Le portier espagnol, prêté par l’AS Rome, enchaîne les rencontres sous les couleurs marseillaises et semble être désormais le choix numéro 1 de Jorge Sampaoli dans les cages de l’ OM.

Alors, forcément l’avenir de Steve Mandanda suscite diverses rumeurs ces derniers jours. Si la piste menant à l’OGC Nice est toujours active, un autre club de Ligue 1 s'intéresse également au gardien de but expérimenté. L’Équipe révèle en effet que le FC Lorient ambitionne de s’attacher les services du portier marseillais afin de remplacer Paul Nardi pour la suite de la saison.

Les Merlus seraient même passés à l’offensive dans ce dossier avec la ferme volonté de recruter Steve Mandanda sous la forme d’un prêt de six mois. Si l’idée d’occuper un poste de titulaire indiscutable sous d’autres cieux ne déplait pas forcément au principal concerné, cette tentative du FCL a peu de chance d’aboutir pour une raison bien précise.

Steve Mandanda ne songe pas à un départ

S’il est mécontent de sa situation actuelle, Steve Mandanda n’a pas pour autant l’intention de quitter l’ OM durant ce mercato hivernal. Malgré les différentes sollicitations, le gardien de but de 36 ans reste motivé et déterminé à retrouver son meilleur niveau à Marseille. De son côté, le président Pablo Longoria compte sur son capitaine et aurait mis son véto pour son départ. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, le champion du monde 2018 terminera la saison à Marseille.