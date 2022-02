PSG-Nice : Lionel Messi s'agace après l'élimination du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 15:45

Lundi soir, le PSG a été sorti en 8e de finale de la Coupe de France par l’OGC Nice. Lionel Messi n’a pas apprécié la prestation de son équipe.

PSG-Nice : Lionel Messi agacé à l'issue de la rencontre

Sans Kylian Mbappé durant une heure et incapable de faire la différence durant le temps réglementaire, le Paris Saint-Germain a cédé lors de la séance de tirs au but contre les hommes de Christophe Galtier, lundi soir, au Parc des Princes. Même si le suspense de la fin du mercato hivernal a complètement éclipsé le résultat de ce match entre Parisiens et Aiglons, le manque d'inspiration de l’équipe de Mauricio Pochettino a une nouvelle fois été pointé du doigt.

Lionel Messi a eu beaucoup de mal à se montrer décisif dans le jeu et à faire de différences notables. D’ailleurs, l'incompréhension avec ses partenaires durant la rencontre a été visible sur le terrain au point d’agacer la star argentine. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe évoque un Messi « agacé » à l’encontre de ses coéquipiers trop souvent portés vers l'arrière.

Le quotidien sportif décrit l’ancien capitaine du FC Barcelone « avec quelques gestes d'agacement, quand même, en fin de première période, lorsqu'il a tenté d'impulser un peu de rythme et vu le ballon repartir vers l'arrière ». Et à l’issue de la rencontre, l’entraîneur parisien a livré son analyse du match, assurant que son équipe méritait un tout autre résultat.

Pochettino livre son analyse après la défaite

Les Rouge et Bleu ont été éliminés de la Coupe de France par l'OGC Nice. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été battus sans gloire à l’issue de la séance de tirs au but après l’échec du jeune milieu de terrain Xavi Simons (0-0, 5 tab 6). Au coup de sifflet de l’arbitre, le coach argentin du Paris Saint-Germain semblait agacé par cette contre-performance.

« On doit être plus clinique devant le but. Il faut être meilleur. Quand vous arrivez aux tirs au but, c’est une loterie. Je pense que lors de la première mi-temps, c’était un peu lent dans le mouvement du ballon. Quand vous jouez contre une équipe qui joue bas, qui réduit les espaces, c’est difficile de se procurer des occasions.

En deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvement, c’était un peu mieux, mais pas assez pour l’emporter. Je pense qu'on a été meilleur que Nice, on méritait mieux, on aurait dû se créer plus d'occasions, et être plus efficace dans les 20 derniers mètres », a expliqué l’ancien manager de Tottenham.