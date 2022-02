Barça Mercato : Laporta fait de grosses révélations sur Dembélé !

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 18:15

Poussé vers la sortie cet hiver au Barça, Ousmane Dembélé n'a finalement pas quitté la Catalogne et pourrait connaître une situation inédite.

Barça Mercato : Vers une fin de saison en tribune pour Dembélé

Le 20 janvier dernier, soit 11 jours avant la fin du mercato hivernal, le directeur sportif barcelonais, Mateu Alemany, notifiait à la presse son souhait de vendre Ousmane Dembélé au plus vite. " Il nous paraît évident que le joueur ne compte pas sur le Barça et n’est pas engagé dans le projet sportif du Barça. Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu’il doit partir tout de suite ", déclarait le dirigeant blaugrana après que le joueur ait une nouvelle fois refusé une offre de prolongation faite par le club.

Proposé à plusieurs cadors européens dont Chelsea, Tottenham et le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a refusé tour à tour les différentes propositions venues de l’étranger afin terminer son contrat au FC Barcelone. Seulement, cette volonté de rester sans prolonger ne fait pas les affaires de Xavi et le board catalan, bien au contraire. En restant au Barça, Dembélé a bloqué plusieurs signatures planifiées par le club et a surtout empêché une entrée d’argent de 20 millions d’euros (somme demandée par Mateu Alemany pour le joueur).

Avec les arrivées coup sur coup de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le Barça semble armé pour faire un pied de nez à l’ancien joyau du SRFC. À en croire les récentes déclarations des dirigeants barcelonais, Ousmane Dembélé devrait connaître une deuxième partie de saison peu plaisante en Catalogne, marquée par de nombreux matches passés en tribune. Seul Xavi est décisionnaire dans ce cas échéant mais il est fort probable que l’influence des hautes instances blaugranas conditionne le sort du Français les mois à venir.

Laporta dévoile tout

En conférence de presse ce mardi, Joan Laporta est revenu en profondeur sur le fiasco dans le dossier Dembélé. Le président du Barça a dévoilé tous les détails des différentes propositions faites par le club au joueur, jouant ainsi la carte de la transparence. " Nous lui avons offert la prolongation, avec une très belle offre. Il s'est avéré ensuite qu'il s'agissait de thèmes économiques, lui voulait plus... Tout s'est emballé, l'agent (Moussa Sissoko) s'est alors positionné sans rien dire. Nous avons fait tout notre possible. "

Quelques minutes plus tard, Laporta révèle que le joueur a reçu une grosse proposition d'un club anglais dans les derniers instants du mercato, mais que ce dernier a préféré décliner. " Il a reçu deux offres et elles étaient vraiment bonnes. Nous sommes très surpris qu'il ne les ait pas acceptées. La dernière était un club anglais et il a refusé, il a préféré rester ici 6 mois. Ce n'est pas bon pour nous car sa prolongation nous aurait permis une marge salariale auprès du fairplay financier. "

Laporta confirme un accord avec le PSG

Quelques heures après la fin du mercato, le président Joan Laporta n’a pas manqué d’exprimer sa déception aux vues de l’échec dans le transfert de Dembélé cet hiver. Dans un entretien ce mardi, le dirigeant espagnol fait une révélation troublante concernant un accord acté en secret entre le clan du joueur et un club étranger. " La position de Dembélé est difficile à comprendre. Le fait qu’il continue (au club) n’est ni bon pour lui comme pour nous. Il est toujours dans l’équipen mais nous devons penser aux intérêts du Barça. Nous pensons également qu’il possède un accord avec un autre club. Son agent l’a insinué, il ne voulait pas quitter le club en janvier. "

Des déclarations qui font échos aux informations de Santi Aouna et Sky Sports, qui indiquaient que le PSG et le natif de Vernon avaient conclu un accord de principe pour une arrivée cet été.