PSG Mercato : Dembélé, une signature de dernière minute à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2022 à 18:31

Ousmane Dembélé va-t-il quitter le Barça pour signer au PSG dans les derniers instants du mercato ? Le club catalan l’espère bien.

Le Barça fixe un nouvel ultimatum à Ousmane Dembélé

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, les rumeurs se multiplient au fil des heures. Surtout pour les joueurs en fin de contrat qui n’ont pas encore renouvelé avec leurs clubs respectifs. C’est le cas d’Ousmane Dembélé. Indésirable en Catalogne, l’attaquant de 24 ans est prié de se trouver un nouveau point de chute durant ce dernier jour du mercato. Si Foot Mercato et la BBC ont annoncé un accord contractuel entre l’international français et le Paris Saint-Germain pour cet hiver, plusieurs autres médias ont rapidement démenti cette information. L’Équipe a notamment expliqué que le FC Barcelone, souhaitant se débarrasser de Dembélé, a contacté Leonardo pour tenter de trouver un accord.

Une proposition qui n’aurait pas forcément retenu l’attention du directeur sportif du Paris SG. Une tendance également confirmée par le journaliste Fabrice Hawkins, qui confirme que « Ousmane Dembélé n'ira pas au PSG avant minuit. Le FC Barcelone a tenté d'échanger l'international français avec Neymar puis Icardi. Paris n'a même pas étudié la proposition pour le Brésilien ».

Qu’à cela ne tienne. Le club espagnol ne veut plus de Dembélé et aurait pris le soin de lui rappeler une nouvelle fois. En effet, le quotidien catalan Sport rapporte ce lundi que la direction du Barça aurait demandé à l’agent du champion du monde 2018 de régler son départ avec un autre club avant 20 heures ce lundi. Surtout qu’un maintien de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais à Barcelone empêche Xavi Hernandez d’enregistrer l’arrivée de nouveaux renforts.

Ousmane Dembélé entre le PSG, Chelsea et Man United

Alors que le mercato hivernal se rapproche de la fin, Goal, citant le clan Dembélé, rapporte que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone négocient en ce moment afin de parvenir à un accord. Toujours selon la même source, l’entourage du joueur a démenti un accord avec le club parisien. Pour libérer le natif de Vernon de ses six derniers mois de contrat, Joan Laporta et les siens réclament un chèque de 20 millions d’euros, mais les dirigeants parisiens opteraient pour un échange de joueurs.

En Angleterre, The Telegraph indique que Chelsea et Manchester United travaillent aussi en coulisses pour une signature du compatriote de Kylian Mbappé. Le dossier Dembélé devrait donc tenir en haleine les deux clubs ce lundi jusqu’à minuit.