Bordeaux Mercato : Marcelo envoie un message fort à l'OL !

Publié par ALEXIS le 01 février 2022 à 19:15

Deux recrues de Bordeaux, Marcelo et Josuha Guilavogui sont revenues sur leur signature chez les Girondins. Ils ont justifié chacun leur choix.

Bordeaux : Marcelo veut montrer que l'OL a eu tort de le virer

Bordeaux a recruté Marcelo Guedes librement, le 28 janvier, après son départ de l’ OL où son contrat a été résilié. Deux jours plus tard, c’est Josuha Guilavogui qui a débarqué chez les Girondins, sous la forme d’un prêt en provenance du VfL Wolfsburg en Bundesliga. Les deux joueurs ont signé chacun un contrat de six mois. Se confiant sur les coulisses de son arrivée chez les Marine et Blanc, il avoue qu’il s’est bien préparé avec la réserve du club rhodanien, lors de sa mise à l’écart du groupe professionnel dirigé par le coach Peter Bosz.

« J’ai travaillé très fort pour me préparer à un nouveau projet. Physiquement, je me sens très bien », a-t-il rassuré. Un nouveau défi, celui du maintien en Ligue 1, que le défenseur central de 34 ans entend relever avec tout le groupe du FCGB. « Je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur », a-t-il déclaré pour finir.

Guilavogui séduit par le discours d'Admar Lopes

En fin de contrat avec les Loups en Allemagne, Josuha Guilavogui a été prêté à Bordeaux avec une option d’achat. « Je pense que mon histoire avec Wolfsburg était sur le point de se terminer », a-t-il rappelé pour justifier son retour en Ligue 1, huit ans après son dernier passage à l’ASSE. D’après le milieu de terrain, il a accepté de rejoindre le club au Scapulaire, grâce au directeur sportif des Girondins qui lui a montré de la tendresse. « Admar Lopes a su me montrer de l'affection et le désir de travailler ensemble. […] Il a été très honnête avec moi. Il m'a expliqué la situation, les problèmes rencontrés par le club, pourquoi il y avait besoin d'un joueur comme moi. Il a su trouver les mots », a-t-il souligné. À noter que Josuha Guilavogui restera définitivement à Bordeaux si le club se maintient en Ligue 1.