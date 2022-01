PSG Mercato : Ousmane Dembélé, une première confirmation tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 07:05

En fin de contrat au Barça, Ousmane Dembélé pourrait débarquer au PSG dès cet hiver. L’affaire est plus que sérieuse du côté de la Catalogne.

Ousmane Dembélé et le PSG, c’est du sérieux !

Avec la situation actuelle de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille déjà en coulisses afin de mettre la main sur une nouvelle star afin de compléter éventuellement son attaque pour la saison prochaine. Et en Espagne, plusieurs rumeurs assurent que Nasser Al-Khelaïfi surveille avec une attention bien particulière la situation de l’international français Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone.

Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif de 24 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement et le PSG voudrait le récupérer gratuitement à l’issue de la saison ou dès cet hiver si le club catalan se décidait finalement à le placer sur le marché. Si l’entraîneur barcelonais Xavi insiste auprès de sa direction afin que Dembélé soit retenu, l’ailier formé au Stade Rennais réclame un salaire d’au moins 20 millions d’euros que le club espagnol trouve exagéré. Aucun nouveau rendez-vous n’est pour le moment prévu et les Blaugranas ne comptent pas se ruiner davantage pour faire plaisir à un joueur.

PSG Mercato : Le Barça perd patience pour Dembélé

Profitant de la présentation officielle de Ferran Torres ce lundi, le directeur général du FC Barcelone, Mateu Alemany, a fait le point sur le dossier Ousmane Dembélé. Alors que la presse évoquait dernièrement une réunion ce lundi entre la direction barcelonaise et l’agent du joueur, le dirigeant espagnol a clairement écarté cette option. Soulignant notamment que le club culé ne comptait pas perdre davantage de temps sur ce dossier.

« Aucune réunion n’est prévue aujourd’hui (lundi). Nous n’aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec les agents de Dembélé depuis cinq mois. Il connaît la position du club, ce que nous voulons, c’est qu’il reste, c’est pourquoi il a une offre de prolongation depuis longtemps. Il a une offre et ce ne sera pas plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club », a souligné le collaborateur du président Joan Laporta.

En cas de refus, Dembélé pourrait être placé sur la liste des transferts dès cet hiver. Et en France, RMC Sport confirme que le PSG est bel et bien positionné sur ce coup. Nasser Al-Khelaïfi, grand fan du natif de Vernon, se tiendrait prêt à dégainer pour le faire venir au Paris Saint-Germain cet hiver ou l’été prochain. En cas de départ de Mbappé, Dembélé pourrait donc débarquer dans la capitale pour lui succéder.

Affaire à suivre donc…