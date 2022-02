Stade Brestois Mercato : Belaïli, une bonne pioche du SB29 ?

Publié par ALEXIS le 02 février 2022 à 14:42

Le Stade Brestois a recruté Youcef Belaïli en déjouant une forte concurrence. Le club breton a-t-il réussi l’un des meilleurs coups du mercato hivernal ?

Stade Brestois : Youcef Belaïli prépare le derby contre le Stade Rennais

Très courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, l’ASSE, les Girondins de Bordeaux ou encore l’ES Troyes AC, Youcef Belaïli a finalement été recruté par le Stade Brestois, le dernier jour du mercato hivernal. Arrivé libre de tout engagement, il s’est engagé avec le SB29 pour six mois, jusqu’en juin 2022. L’international algérien (33 sélections, 6 buts) a débarqué à Brest en renfort suite au transfert de Romain Faivre à l’ OL.

Rentrée du Cameroun où il a disputé la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec la sélection d’Algérie, la recrue brestoise se prépare à faire sa première apparition en Ligue 1, à l’occasion du derby contre le Stade Rennais, le dimanche 6 février (17h), lors de la 23e journée du championnat au Roazhon Park.

Rolland Courbis : « Belaili, c’est le meilleur coup de ce mercato hivernal »

À quatre jours de ce rendez-vous en Bretagne, Rolland Courbis a livré ses impressions sur l’arrivée de Youcef Belaïli au Stade Brestois. Il estime que le club entraîné par Michel Der Zakarian a fait une bonne pioche. « C’est un excellent coup de la part des Brestois », a-t-il admis. Surtout parce que le SB29 a vendu Romain Faivre à 15 M€ et a enrôlé gratuitement l’expérimenté algérien de 29 ans. « Belaili, c’est un très bon coup. Pour moi, c’est l’un des trois meilleurs coups de ce mercato hivernal. Sur le rapport qualité/prix, c’est même sans doute le meilleur », a souligné le technicien français.

Pour rappel, Rolland Courbis (68 ans) suit le nouveau joueur des Ty' Zefs, car il a été le coach de l’US Alger en Algérie (2012-2013), un club où ce dernier est aussi passé. Youcef Belaili sort d’une bonne saison avec Qatar SC (17 buts en 24 matches) et d'une bonne campagne (sur le plan individuel) à la CAN. De ce fait, Courbis « pense qu’il peut être la belle surprise de la fin de saison et même une attraction pour la Ligue 1 ».