PSG Mercato : Pochettino va partir, le salaire de Zidane révélé !

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2022 à 13:14

Selon divers médias, Zinédine Zidane devrait remplacer Mauricio Pochettino au PSG. Le Qatar serait d’ailleurs prêt à tout pour y parvenir.

Zidane enfin prêt à écouter le PSG

D’après les révélations de Foot Mercato, Mauricio Pochettino aurait pris la décision de ne pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2023. Peu importe l’issue de la saison et des titres remportés, le coach argentin aurait déjà prévenu le vestiaire qu’il n’envisage pas de poursuivre son aventure parisienne.

Informé de la situation, Nasser Al-Khelaifi, mais surtout le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, propriétaire du club de la capitale, aurait personnellement pris en main le dossier de la succession de Pochettino. Le média sportif rapporte ainsi que la grande priorité des dirigeants parisiens se nommerait Zinédine Zidane. Après Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, les propriétaires qatariens du PSG estiment que « seul Zidane est capable de remettre de l'ordre dans un vestiaire de stars rempli de clans et où les passe-droits et les privilèges sont monnaie courante ».

Surtout « devant l'omniprésence de Nasser Al-Khelaifi et ses relations particulières avec certains joueurs », explique le média francilien. D’autant que le Marseillais de 49 ans, qui a toujours refusé d'écouter le Paris SG, serait aujourd’hui prêt à envisager l’option d’une arrivée dans la capitale. Et après l’élimination des Rouge et Bleu en Coupe de France, le board parisien serait plus que jamais déterminé à faire de Zidane son futur entraîneur.

PSG Mercato : Un salaire colossal promis

Libre de tout engagement depuis son second départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zidane pourrait reprendre du service sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour convaincre le champion du monde 1998, l’Émir du Qatar lui proposerait un salaire colossal. Un montant supérieur aux 8 millions d’euros annuels de Mauricio Pochettino et même aux 12 millions d’euros par saison que les Merengues lui versaient lors de son deuxième passage à Madrid. Sans compter que Zidane viendrait à Paris avec les pleins pouvoirs. Les grandes manœuvres pour remplacer Pochettino par Zidane auraient donc déjà commencé.