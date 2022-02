Stade de Reims Mercato : Un indésirable du SDR poussé dehors

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 19:44

Président du Stade de Reims, Caillot a été très direct sur l’avenir d’un joueur indésirable du club. Il lui a ouvert grandement la porte de sortie.

Stade de Reims Mercato : Caillot ouvre la porte de sortie à Moussa Doumbia

Le mercato hivernal est refermé, mais il est toujours possible de laisser filer des joueurs indésirables en résiliant leur contrat. Ce n’est pas encore le cas des départs de Moussa Doumbia. Mais selon le point de Jean-Pierre Caillot sur l’avenir de ce dernier, il n’a plus sa place au SDR. Le dirigeant du club champenois a ouvertement poussé le polyvalent ailier dehors. « Ce n'est pas le joueur qui est en cause, c'est un bon élément, mais aujourd'hui doit-on l'aligner au détriment d'un jeune qui souhaite éclore ? Il n'incarne pas l'avenir du club », a-t-il déclaré dans L'Union, au sujet de l’international malien (32 sélections, 5 buts). En effet, le contrat de Moussa Doumbia prend fin le 30 juin 2022, soit dans 5 mois. Il est donc sur le départ, 4 ans après son arrivée au Stade de Reims.

Le Malien n'est plus dans les plans du SDR

L’entraineur espagnol Oscar Garcia Junyent ne compte pas sur le joueur de 27 ans. Il ne l’a d’ailleurs pas aligné une seule fois cette saison. Cependant, ce dernier a été convoqué avec la sélection du Mali et a participé à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun. Moussa Doumbia a disputé 4 matchs avec les Aigles jusqu’en 8e de finale et une élimination aux tirs au but face à la Guinée Équatoriale. Arrivé librement à Reims en juillet 2018 en provenance du FC Rostov en Russie, le joueur indésirable vaut 1,8 M€ sur le marché des transferts.

Toutefois, la tendance sur son futur est plutôt vers la résiliation de son contrat, car le marché hivernal est refermé. Ce qui lui permettrait de signer librement avec le club de son choix, mais aussi au Stade de Reims d'économiser les derniers mois de salaire de Moussa Doumbia.