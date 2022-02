PSG Mercato : Succession Pochettino, la réponse de Zidane tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2022 à 17:14

Fortement pressenti pour prendre le banc du PSG en succession de Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane aurait une priorité pour son avenir.

Zidane préfère toujours les Bleus au PSG

Ce jeudi, Foot Mercato a relancé la rumeur d’une possible arrivée de Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain. Selon le média sportif, l’entraîneur marseillais est la grande priorité du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino la saison prochaine. Pour le convaincre, le club de la capitale serait disposé à accorder les pleins pouvoirs à Zidane afin de composer son futur effectif comme il le souhaite.

Une situation qui pourrait pousser Leonardo vers la sortie, puisque Zizou ne serait pas vraiment enclin à l’idée de collaborer avec l’actuel directeur sportif du PSG. En cas d’accord avec les Rouge et Bleu, le champion du monde 1998 verrait d’un bon oeil une arrivée d’Arsène Wenger à la place de Leonardo. Toutefois, RMC Sport assure que rien n’est encore fait dans ce dossier. L’ancien coach du Real Madrid accordant toujours sa priorité à l’équipe de France.

« Zidane a déjà dit non au Qatar pour le PSG, à plusieurs reprises, en novembre et décembre. Il ne veut pas prendre l’équipe en cours de saison. Il continue d’attendre les Bleus. Maintenant, s’il sent que Didier Deschamps pourrait rester en prolongeant à l’issue de la Coupe du monde, il pourrait revoir ses plans. Tout dépend des Bleus. Si Zidane est sûr d’avoir les Bleus en janvier, il n’ira pas au PSG », explique la radio métropolitaine. Déterminé à s’attacher les services de Zidane, le PSG serait prêt à tout pour le convaincre.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à une folie pour Zidane

Santi Aouna, spécialiste mercato à Foot Mercato, confirme que Zinédine Zidane est la priorité du Paris Saint-Germain pour l'après Mauricio Pochettino. Pour voir Zizou débarquer, le Qatar serait prêt à lui verser un salaire beaucoup plus élevé que les 8 millions d’euros annuels de Pochettino et encore plus important que les 12 millions d’euros par saison qu’il percevait lors de son second passage sur le banc du Real Madrid.

« De plus, QSI est prêt à offrir les pleins pouvoirs à l’ancien Madrilène. Et comme Zizou n’entend pas travailler avec Leonardo, on voit mal le directeur sportif brésilien rester en place », indique le portail francilien.