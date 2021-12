Incidents Paris FC-OL : Les deux clubs éliminés, l’OGC Nice qualifié !

Publié par Gary SLM le 27 décembre 2021 à 17:37

Des Incidents avaient émaillé le match Paris FC-OL lors des 32e de finale de la Coupe de France. Le Paris FC et l’Olympique Lyonnais sont éliminés.

Incidents Paris FC-OL : La décision ferme de la FFF

Le 17 décembre dernier, le Paris SG recevait l' OL au stade Charléty lors des 32e de finale de Coupe de France. Les deux équipes étaient sur un score de 1-1 à la mi-temps quand le match a été suspendu à cause d'incidents survenus entre groupes de supporters. La Fédération Française de Football (FFF) n’est pas allée de main morte au moment de sanctionner les deux clubs. Le match Paris FC-OL fait le bonheur de l’OGC Nice qui est qualifié sur tapis vert pour les 8es de finale, puisque la décision d’éliminer les deux équipes a été rendue publique.

Ce lundi 27 décembre, soit dix jours après les incidents du match Paris FC-OL, la commission de discipline a entendu les deux équipes sur les événements qui ont amené l’interruption du match de la 32e de finale de Coupe de France. Après l’audition des deux parties, la FFF a arrêté la décision d’exclure l’ OL et le Paris FC de la compétition, décision qui a été communiquée aux deux parties dans l’après-midi de ce lundi. Contrairement à ce qui était espéré, le match ne sera pas rejoué. C’est donc tout naturellement l’OGC Nice, le prochain adversaire du vainqueur de ce match annulé qui s’envole pour les 8es de finale de la Coupe de France. La victoire des aiglons face au SO Cholet (0-1) suffit donc à les propulser directement en 8e de finale de la compétition.

Des sanctions pour le Paris FC

Le match Paris FC-OL va continuer de faire mal aux locaux puisque l’équipe parisienne écope de 5 matchs ferme de suspension au stade Charléty lors de ses cinq prochains matchs officiels. Le club va aussi devoir verser une amende de 10 000 euros pour ces incidents.

Encore plus de sanctions pour l’Olympique Lyonnais

Quant à l’Olympique Lyonnais, en plus de la perte par pénalité de la rencontre, il écope d’une fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Cette sanction s'applique à toutes les compétitions organisées par la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Cette mise hors compétition de la Coupe de France de Lyon est assortie d’un sursis à compter de l'édition 2022-2023. Ce sursis ne pourra être révoqué que si des faits de violence sont commis par ses supporters et entraînent l'arrêt définitif de la rencontre avant son terme. Le club de Jean-Michel Aulas va aussi devoir verser une amende de 52 000 euros et rembourser less frais liés à la réparation des sièges dégradés par ses supporters.

Les décisions un peu tardives des dirigeants

Juste après cette rencontre, l' OL avait décidé d’interdir les déplacement de ses supporteurs jusqu’à nouvel ordre. Trois ultras parisiens avaient été interpellés après les violences au stade Charléty. Le Paris FC avait aussi demandé des mesures radicales contre les violences dans les stades. Cette décision de la FFF est donc un réponse conforme à cette demande. L’ OL envisage aussi une purge contre les "hooligans" de ses rangs. Le club avait condamné avec la plus grande fermeté les violences commises durant le match Paris FC-OL.

Il faut noter que cette rencontre était classée match à risque. Des ultras du Paris Saint-Germain, selon RMC Sport, étaient impliqués dans les débordements lors du match. Pierre Ferracci, président du Paris FC, avait annoncé un dépôt de plainte contre deux associations de supporters lyonnais. Selon lui, Jean-Michel Aulas et ses collaborateurs doivent prendre leurs responsabilités pour mieux canaliser leurs fans. Avec cette décision, on peut dire que la FFF a frappé fort. Un décision qui devrait dissuader plusieurs groupes de fans tentés d’en découdre lors des matchs à venir.